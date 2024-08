Spektakularno slovo zlatega kapetana

Ljubitelji košarke in športa smo težko pričakali minulo soboto, ko je Goran Dragić na poslovilni tekmi z izjemnimi gosti sklenil svojo profesionalno športno kariero. Spoštovanje in poklon so mu na parketu izkazala številna odmevna imena košarke z Luko Dončićem na čelu, ob parketu pa nabito polne tribune navijačev. Podporo dogodku in nenazadnje velikemu Goranu Dragiću pa je med drugim izkazala tudi zavarovalnica Generali . Bila je sponzor tekme Night of the Dragon, od leta 2022 pa je tudi podpornica razvoja košarkarjev pri Fundaciji Goran Dragić.

Foto: Anže Malovrh/STA

Goran Dragič je vzornik številnih nadobudnih košarkarjev in košarkaric, s svojo osebnostjo in skromnostjo pa številne simpatije uživa tudi pri tistih, ki šport spremljajo le z bežnim očesom. Eden najboljših slovenskih košarkarjev in športnikov vseh časov je na zadnji dan minulega leta napovedal športno upokojitev. To soboto je tako prišel čas za zadnjo tekmo kariere našega zlatega kapetana. Za zadnji skok za žogo, zadnjo podajo in zadnji koš. Za zadnji poklon zlatega kapetana, za zadnji korak čez ciljno črto bogate košarkarske kariere osebe, ki je slovenskemu, evropskemu in svetovnemu športu dala in še daje ogromno.

Pričakovanja pred dogodkom so bila velika. Kako tudi ne, ko pa dogodek ob zaključku veličastne kariere ne sme zaostati za ravnjo vrhunskosti, s katero nas je Goran navduševal zadnji desetletji. In res ni. Odvil se je nepozaben spektakel, poln največjih košarkarskih imen, nepričakovanih presenečenj, še nikoli videnih novosti ter zabavnih, pozitivnih, dobrodelnih in domiselnih spremljevalnih aktivnosti. Goran Dragić je doživel igralsko slovo, kakršnega ni imel še noben drug slovenski košarkar.

Dvodnevni spektakel je navdušil

Dvodnevni spektakel je bil vsebinsko razdeljen na dobrodelno gala večerjo z izborom ekip, ki je potekala v petek, 23. avgusta, in osrednjo ekshibicijsko tekmo košarkarskih zvezdnikov, ki je bila v Stožicah odigrana dan pozneje. Kapetana ekip na poslovilni tekmi – Goran Dragić in Luka Dončić – sta, kot je navada pri podobnih tekmah v ZDA, izvedla nabor in svoje soigralce izmed vseh imen izbrala na gala večerji na predvečer tekme.

Foto: Fundacija Goran Dragić

Na poslovilni tekmi Gorana Dragića se je trlo zdajšnjih in nekdanjih zvezd. Zadnje dejanje Goranove kariere je v slovensko prestolnico zvabilo smetano svetovne, evropske in slovenske košarke. Poleg plejade aktivnih in neaktivnih slovenskih košarkarjev, s katerimi si je na neki točki kariere pot delil Goran Dragić, so na dogodku nastopila tudi številna tuja imena, ki so predstavlljala ali še vedno predstavljajo igralsko špico. Izpostaviti velja predvsem za mnoge trenutno najboljšega košarkarja na svetu, Nikolo Jokića, pa njegovega kolega iz srbske reprezentance, ki je na nedavnih OI v Parizu osvojila bronasto kolajno, Bogdana Bogdanovića. V ljubljanskih Stožicah smo lahko na delu videli tudi legendarna srbska košarkarja Dejana Bodirogo in Predraga Danilovića ter ostale, zdaj že lahko rečemo – legende košarke, Dirka Nowitzkega, Stevea Nasha, Luisa Scolaja in Chrisa Bosha.

Levjesrčni vztrajajo, navdihujejo in razveseljujejo

V zavarovalnici Generali že vrsto let podpirajo slovenske športnike na poti do uspehov in razpirajo krila levjesrčnih, med katere lahko nedvomno uvrstimo tudi Gorana Dragića. Izjemen slovenski športnik ni znan le zaradi športnih dosežkov, ampak zaradi svojega plemenitega srca, dobrodelnosti in izjemne srčnosti. Levjesrčnosti.

Levjesrčnost je tista odlika, s katero se vztraja ne glede na vse, navdihuje in razveseljuje z odmevnimi uspehi. In prav s to odliko nas je tekom celotne kariere razveseljeval Goran Dragić. Končni rezultat v profesionalnem športu resda v končni fazi igra odločilno vlogo, a veliko pomenijo tudi odnos, delovna etika in občutek, da si v danem trenutku storil kar največ po svojih zmožnostih. Odlike, ki jo je "Gogi iz Kosez" večkrat prikazal v praksi.

Foto: Fundacija Goran Dragić

Podpora športu je del identitete in strateške usmeritve zavarovalnice Generali

Za zavarovalnico Generali ni pomembno le, kako daleč bodo športniki in športnice "poleteli", temveč tudi, kako bodo to storili. Zato so ob strani športnikom od njihovih prvih treningov do najvišjih stopničk in zmag. S tem ustvarjajo družbo, ki temelji na trajnosti in razvoju, kar se odraža v poslanstvu vseživljenjskega partnerstva zavarovalnice.

Obenem so že mnogo let eden od ključnih podpornikov slovenskega vrhunskega športa v najrazličnejših disciplinah. Podpora športu je del identitete in strateške usmeritve zavarovalnice Generali. Zavezani so dolgoročnim partnerstvom s tistimi, ki imajo vizijo, pogum za sledenje sanjam in vztrajnost za doseg ciljev. Verjamejo v moč športa, ki združuje ljudi, spodbuja razvoj in povezuje vrednote. S partnerji delijo veselje ob njihovih uspehih in verjamejo v svetlo prihodnost slovenskega športa. Skupaj razpirajo krila levjesrčnim športnikom, ki nas vse navdihujejo z vztrajnostjo, strastjo in ambicijo.

Podporniki Fundacije Gorana Dragića

Veliko vlagajo tudi v prihodnost mladih športnikov. Zavedajo se, kako pomembna je tudi podpora manjšim klubom, ekipam in posameznikom, ki šele razvijajo svoj potencial, zato podpirajo šport na nacionalni in lokalni ravni. To so med drugim tudi razlogi za to, da so postali podporniki Fundacije Gorana Dragića. Od leta 2022 so podporniki razvoja košarkarjev pri Fundaciji Goran Dragić. S podporo Fundacije Gorana Dragića uresničujejo svojo zavezo za spreminjanje družbe na bolje ter zagotavljanje večje varnosti. Fundacija v Laškem vsako leto organizira tabor za otroke, kjer gre poleg košarke za čudovit spoj športa, medsebojnega spoštovanja, spoznavanja in mnogih trenutkov sreče.

Pri Generaliju so še posebej veseli, da kot sponzor obeh organizacij nekaj otrokom v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje omogočijo brezplačno udeležbo na taboru. Fundacija prav tako vsako leto predstavi eno prenovljeno košarkarsko igrišče za izjemne trenutke mladih košarkaric in košarkarjev.

Foto: Generali

Generali osrečil številne košarkarske navdušence

V sklopu sponzorstva spektakularnega dogodka so pri zavarovalnici Generali izvedli tudi nagradno igro, kjer so podelili dve vstopnici za levjesrčni prestol ob robu igrišča, v bližini igralcev. Dodatno so petim srečnežem podelili po dve karti za ogled tekme v 2. kategoriji, 10 srečnežev pa je prejelo po dve vstopnici 3. kategorije za ogled tekme.

V sklopu dogodka so trije košarkarski navdušenci prejeli košarkarski dres Gorana Dragića, ki ga je izjemni košarkar iz Ljubljane po tekmi lastnoročno podpisal. Svojevrstno izkušnjo pa so pri zavarovalnici Generali v sodelovanju z ZPM Ljubljana Moste-Polje omogočili tudi otrokom iz socialno šibkih okolij, ki so si spektakularno tekmo ogledali iz VIP lože.

Foto: Generali

Aktivacija Zavaruj prijatelja z objemom

Med odmorom so pri zavarovalnici Generali izvedli tudi sponzorsko aktivacijo "Zavaruj prijatelja z objemom", kjer so obiskovalce preko zaslona na veliki kocki pozivali, da objamejo svojega prijatelja oz. ljubljeno osebo. Dvema paroma so za najbolj levjesrčni objem podarili letno zavarovanje Specialisti z asistenco.

Poslanstvo zavarovalnice Generali je ustvarjanje varne prihodnosti, varnost pa lahko nekomu pričaramo že enostavno z objemom, zato so med tekmo vabili obiskovalce, navijače, da podarijo objem varnosti svoji bližnji osebi. Generali je dvema paroma, prijateljema, za najbolj levjesrčni objem podaril letno brezplačno zavarovanje Specialisti z asistenco, da se bosta v vsakem trenutku počutila varno in brezskrbno.

