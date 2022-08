Zdaj gre zares: Slovenci odločno v boj za zmago nad Estonci

Kvalifikacije za SP, drugi del, 1. krog: Četrtek, 25. avgust, Celje, dvorana Zlatorog:

20.30 Slovenija - Estonija

Pred reprezentancami, ki se potegujejo za 24 mest na SP, je še druga polovica kvalifikacij. Avgustovski cikel je uvod v nadaljnjih šest tekem. Slovenija je v prvem delu zabeležila štiri zmage. V novonastali skupini J imata Finska in Nemčija po pet zmag, Slovenija je v prvem delu dvakrat izgubila proti Finski, tako da ima štiri, Izrael je pri polovičnem izkupičku 3-3, Švedska in Estonija pa sta zbrali po dve zmagi. Na SP, ki bo potekalo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, se bodo uvrstile prve tri ekipe.

Selektor Aleksander Sekulić se zaveda, da je treba izkoristiti priložnost, saj bo Slovenija le ti dve tekmi igrala v polni postavi. V novembrskih in februarskih terminih bodo namreč manjkali igralci iz lige NBA in Evrolige, v slovenskem primeru torej Luka Dončić, Goran Dragić, Vlatko Čančar, Mike Tobey, Klemen Prepelič ...

Slovenija in Estonija sta odigrali štiri medsebojne tekme. Vse med leti 1993 in 1995, na vseh štirih pa je zmago slavila slovenska izbrana vrsta.

Kvalifikacije za SP 2023, drugi del, skupina J, 1. krog: Četrtek, 25. avgust:

18.30 Finska - Izrael

18.30 Švedska - Nemčija

20.30 Slovenija - Estonija Lestvica:

1. Nemčija 6 tekem - 5 zmag

2. Finska 5 - 4

3. Slovenija 6 - 4

4. Izrael 6 - 3

5. Švedska 6 - 2

6. Estonija 6 - 2

Preberite še: