Slovenci si rešujejo kožo

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 ob 20. uri v Stožicah gostila Švedsko. Zmaga jo ohranja v igri za nastop v Katarju, ob porazu pa lahko ostane celo brez nastopa v drugem delu kvalifikacij.

V skupini H pred zadnjim krogom ni še nič odločenega. Estonija in Slovenija imata po tri zmage in dva poraza, Češka in Švedska pa sta zbrali dve zmagi in tri poraze. Tekma med Češko in Estonijo v Brnu bo danes ob 17. uri.

Napredovanje si bodo zagotovile prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin, ob tem, da bodo ekipe v nadaljevanje prenesle vse rezultate in zmage iz prvega dela. Skupina H se bo v drugem delu križala s Francijo, Finsko in Madžarsko. V drugem delu kvalifikacij, ki se bo začel konec avgusta, sledi še šest tekem.

Del ekipe bo tudi Klemen Prepelič, ki je proti Estoniji manjkal zaradi osebnih razlogov. Foto: FIBA

Pred tekmo s Švedsko, na kateri bo zaigral tudi Klemen Prepelič, ki ga v petek proti Estoniji ni bilo v kadru, je selektor Aleksander Sekulić povedal: "Morda nam Švedi malce bolj ustrezajo kot Estonci. Imajo pa kakovost in kilometrino. Imajo organizatorja igre, ki je bil prvak lige NCAA, in dva košarkarja iz lige NBA, tako da njihova kakovost ni sporna."

Švedi so napram zadnjemu ciklu dobro popolnili svoje vrste. V petek so s 87:76 premagali Češko, z 19 točkami pa je bil najbolj učinkovit član Miamija, Pelle Larsson. Zdaj že nekdanji član Detroita Bobi Klintman je dodal 18 točk. Veliko izkušenj ima tudi Viktor Gaddefors.

Drugi zaporedni poraz Grkov, Španija prvi del končala s porazom

Tudi ta krog kvalifikacij pa je že postregel z nekaj presenečenji. Še drugič v tem ciklu je izgubila Grčija, ki je po Romuniji morala priznati premoč še Portugalski. Ta je na gostujočem terenu v Atenah slavila z 71:56. Diogo Brito je ob zmagi dosegel 17 točk, pri zasedbi, ki jo vodi Vassilis Spanoulis, pa je bil z enajstimi točkami še najbolj učinkovit Elijah Mitrou-Long. Grčija je tako iz skupine B napredovala šele iz tretjega mesta.

Prvi poraz v kvalifikacijah pa je doživela Španija, ki je po podaljšku z 89:91 izgubila proti Gruziji. Tornike Šengelia je ob zmagi Gruzije blestel s 37 točkami (6/11 za 3) in desetimi skoki, Marcquise Reed je dodal 32 točk. Willy Hernangomez je za Španijo dosegel 19 točk.

Kvalifikacije za SP, šesti krog

Ponedeljek, 6. julij:

Nedelja, 5. julij:

Lestvica skupine H:

Lestvice evropskih kvalifikacij:

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