Slovenci za uvod s Hrvaško

Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo danes ob 20.45 v Zagrebu začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2023. Njen cilj v naslednjih petnajstih mesecih je četrti nastop na SP, ki ga bodo gostile Indonezija, Malezija in Japonska.

Za to mora osvojiti eno od prvih treh mest v prvem delu v skupini, v kateri sta še Švedska in Finska, ter nato ob križanju z Izraelom, Nemčijo, Estonijo in Poljsko ponovno biti med tremi najboljšimi. Na SP bo iz Evrope nastopilo dvanajst reprezentanc.

Slovenija je po uvrstitvi v polfinale olimpijskih iger v Tokiu četrta reprezentanca na lestvici Mednarodne košarkarske zveze. Pred njo je iz Evrope le Španija. Hrvaška je 21. reprezentanca na svetu, Švedska, s katero se bo Slovenija srečala v nedeljo v Kopru, je 57., Finska pa 34.

Barve Slovenije bodo zastopali Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Blaž Habot, Alen Hodžić, Jan Kosi, Luka Lapornik, Miha Lapornik, Jurij Macura, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Matic Rebec in Luka Rupnik.