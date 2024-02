Še vedno ni jasno, ali bo soigralcem na tekmi lahko pomagal Aleksej Nikolić, ki je izpustil četrtkov obračun z Ukrajino. Izrael je v prvem kolu gostoval na Portugalskem in v izenačenem dvoboju prišel do tesne zmage z 72:70. Ritem izraelski igri sta dajala Yan Madar (16 točk) in Tomer Ginat (17 točk). Slovenci so bili na krilih 30 točk Klemna Prepeliča boljši od Ukrajine.

Poseben varnostni režim Tekma proti Izraelu bo sicer pod drobnogledom policije. Policijska uprava Koper je namreč pred dnevi sporočila, da bo poostrila nadzor pred, med in po nedeljski košarkarski tekmi. To bo storila "zaradi dokumentiranja morebitnih kršitev javnega reda in miru ter drugih odklonskih dejanj". "V dvorano je zaradi varnostnih razlogov poleg nevarnih predmetov, tekočin in večjih torb prepovedan vnos določenih predmetov. Prav tako velja prepoved vnosa zastav tujih držav in transparentov z žaljivo vsebino," je v sporočilu za javnost še zapisala Košarkarska zveza Slovenije. "Na vstopnih točkah bodo varnostniki pregledovali obiskovalce in preverjali spoštovanje prepovedi. Varnostniki imajo pravico prepovedani predmet odvzeti oziroma osebi, ki ga ne želi oddati, prepovedati vstop v dvorano. Če oseba vnese prepovedani predmet v dvorano, imajo varnostniki pravico predmet odvzeti in to osebo odstraniti iz dvorane," so še navedli organizatorji.

Kvalifikacije za EP 2025 se bodo odvile še v dveh kvalifikacijskih ciklih. V drugem se bo Slovenija dvakrat pomerila s Portugalsko, in sicer v gosteh 22. novembra in doma 25. novembra 2024. V zadnjem kvalifikacijskem ciklu pa bo dvakrat gostovala, 20. februarja 2025 se bo pomerila z Ukrajino in 23. februarja z Izraelom.

Na evropsko prvenstvo bo napredovalo 24 od 32 sodelujočih reprezentanc oziroma po tri najboljše v posamezni skupini, razen iz skupin, v katerih bodo igrale gostiteljice prvenstva Latvija, Ciper, Finska in Poljska, ki so na prvenstvo neposredno že uvrščene. V teh skupinah (skupine C, E, G in H) si bosta poleg gostiteljic napredovanje zagotovili še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

