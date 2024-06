Košarkarice z novo Američanko prvič konec julija

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca se bo na poletnih pripravah zbrala konec julija in v začetku avgusta, so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS). V ekipi bo prvič tudi naturalizirana igralka Jessica Shepard.

Nova slovenska naturalizirana reprezentanta Josh Nebo in Jessica Shepard. Foto: KZS V Mariboru in Zrečah se bo sicer zbrala pomlajena zasedba, saj ekipo novo uradno merjenje moči čaka šele novembra, ko bo na sporedu drugi cikel kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025.

Kapetanka Teja Oblak okreva po poškodbi kolena, Eva Lisec, Blaža Čeh, Mojca Jelenc, Lea Bartelme in Zala Šrot pa so po dogovoru s selektorjem Georgiosom Dikaiulakosom dobile prosto poletje. Tina Jakovina in Aleksandra Krošelj sta po koncu klubske sezone sklenili športno pot. Naturalizirana Američanka Jessica Shepard je v sredo prejela slovensko državljanstvo in bo na teh pripravah prvič sodelovala z novimi soigralkami.

Priprav se bodo udeležile Tina Cvijanović, Špela Brecelj, Ajda Burgar, Lea Debeljak, Zala Friškovec, Teja Goršič, Hana Ivanuša, Hana Sambolić, Sara Sambolić, Maruša Seničar, Shepard, Ajša Sivka, Sara Vujačić in Alina Žitek.

Med pripravami bodo odigrale tudi štiri pripravljalne tekme. V Zrečah se bodo po dvakrat pomerile z Litvo in Črno goro.

"Od našega zadnjega reprezentančnega druženja je minilo kar nekaj časa in veseli me, da nam bo KZS tudi v poletnem obdobju omogočila kakovostne priprave. Slednje bodo zelo dobrodošle, saj nas novembra čakata dve izjemno pomembni kvalifikacijski tekmi, v kateri se bomo podali z nekoliko spremenjeno zasedbo. Ekipi namreč priključujemo kar nekaj novih obrazov. Mlade slovenske košarkarice v mlajših reprezentančnih kategorijah kažejo odlične igre in že komaj čakam, da jih vidim v članski konkurenci," je za KZS dejal Dikaiulakos.