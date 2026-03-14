Slovenke po nujno zmago

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo danes v Ljubljani gostila pomembno tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027. Slovenija bo ob 16.30 na Kodeljevem igrala z Estonijo,

Pred dvema dnevoma so Slovenke gostovale v Rigi in izgubile s 53:79, v tej skupini B je Nizozemska premagala Estonijo. Po štirih odigranih tekmah imata na lestvici Latvija in Nizozemka po tri zmage in poraz, Slovenija dve zmagi in dva poraza, Estonija pa je vse štiri tekme izgubila.

Slovenska izbrana vrsta bo zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij igrala doma, v ljubljanski dvorani Kodeljevo. V soboto ob 16.30 najprej z Estonijo, prvi del kvalifikacij pa bo končala v torek, 17. marca ob 18. uri proti Nizozemski.

V drugi del kvalifikacij, ki se bo začel novembra in v katerem bodo nastopile tudi reprezentance, ki trenutno igrajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake od sedmih skupin ter tri najboljše tretjeuvrščene.

Slovenke se na tekmo pripravljajo doma, imajo pa nekaj kadrovskih težav. Kot je na današnjem druženju z mediji pojasnil selektor David Gaspar, ima Teja Oblak še vedno težave s poškodbo kolka, a bo predvidoma nastopila, v postavi za Estonijo pa ne bo naturalizirane igralke Jessice Shepard zaradi poškodbe stegenske mišice.

