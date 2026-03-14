Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Sobota,
14. 3. 2026,
8.22

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

kvalifikacije za evropsko prvenstvo Estonija David Gaspar slovenska ženska košarkarska reprezentanca

Sobota, 14. 3. 2026, 8.22

Košarka, kvalifikacije za EP 2027 (Ž), 5. krog

Slovenke po nujno zmago

Zala Friškovec, Slovenija : Latvija, slovenska ženska košarkarska reprezentanca | Slovenke se bodo pomerile z Estonijo. | Foto Filip Barbalić

Foto: Filip Barbalić

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo danes v Ljubljani gostila pomembno tekmo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027. Slovenija bo ob 16.30 na Kodeljevem igrala z Estonijo,

Pred dvema dnevoma so Slovenke gostovale v Rigi in izgubile s 53:79, v tej skupini B je Nizozemska premagala Estonijo. Po štirih odigranih tekmah imata na lestvici Latvija in Nizozemka po tri zmage in poraz, Slovenija dve zmagi in dva poraza, Estonija pa je vse štiri tekme izgubila.

Slovenska izbrana vrsta bo zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij igrala doma, v ljubljanski dvorani Kodeljevo. V soboto ob 16.30 najprej z Estonijo, prvi del kvalifikacij pa bo končala v torek, 17. marca ob 18. uri proti Nizozemski.

V drugi del kvalifikacij, ki se bo začel novembra in v katerem bodo nastopile tudi reprezentance, ki trenutno igrajo kvalifikacije za svetovno prvenstvo, se bosta uvrstili prvi dve reprezentanci iz vsake od sedmih skupin ter tri najboljše tretjeuvrščene.

Slovenke se na tekmo pripravljajo doma, imajo pa nekaj kadrovskih težav. Kot je na današnjem druženju z mediji pojasnil selektor David Gaspar, ima Teja Oblak še vedno težave s poškodbo kolka, a bo predvidoma nastopila, v postavi za Estonijo pa ne bo naturalizirane igralke Jessice Shepard zaradi poškodbe stegenske mišice.

Kvalifikacije za EP 2027, 5. krog:

Sobota, 14. marec:

Lestvica skupine B: 

Vse lestvice:

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

