Trdoživi Mezgec: Pljuča še niso stoodstotna, ampak želel sem se čim prej vrniti

Luka Mezgec je nazaj! A ne še čisto v optimalni zdravstveni obliki. "Še nikoli nisem bil sredi sezone tako poškodovan," je na startu sprinterske dirke Copenhagen Sprint v pogovoru za Sportal povedal Luka Mezgec. "Ko sem si pred leti zlomil kolk, se je to zgodilo ob koncu sezone in vedel sem, da imam za okrevanje dovolj časa. Tokrat pa sem se želel čim prej vrniti. V glavi sem imel samo to, da moram priti do vrhunske forme, preden zaključim kariero," je namignil. In kakšno je njegovo zdravstveno stanje 67 dni po hudem padcu v Belgiji? "Mentalno sem v dobri kondiciji, fizično pa še nisem tam, kjer bi želel biti. Pet tednov sem bil na bolniški, treniram pa dobre tri tedne. Pljuča še niso stoodstotna, manjka mi še slab liter kapacitete, ampak želel sem se čim prej vrniti," je pojasnil izkušeni Mezgec, ki bo predvidoma oktobra, na domačem EP končal dolgo in uspešno kariero.

Luka Mezgec, ki je v začetku aprila grdo padel na belgijski dirki Scheldeprijs, si pri tem zlomil tri rebra, prebil pljučno krilo in po napačni diagnozi precej dolgo okreval, je v nedeljo spet okusil tekmovalni ritem. Na danskem festivalu sprinterjev Copenhagen Sprint, kjer je zmagal belgijski zvezdnik Jasper Philipsen, je želel predvsem preveriti, kako se njegova pljuča, ki so v zadnjih tednih prestala pravo kalvarijo, odzivajo pri višji hitrosti in kaj v grupi pomeni slab liter pljučne kapacitete manj od optimalne. Pred startom se je ustavil tudi pred Sportalovim diktafonom.

Foto: Ana Kovač

Luka, v kakšni psihofizični kondiciji se vračate na dirke? Po padcu v Belgiji v začetku aprila ste imeli nemalo težav. Kako ste pripravljeni?

Mentalno sem v dobri kondiciji, fizično pa še nisem tam, kjer bi želel biti. Pet tednov sem bil na bolniški, treniram pa dobre tri tedne. Pljuča še niso stoodstotna, manjka mi še slab liter kapacitete, ampak želel sem se čim prej vrniti. Kosti so zaceljene, zato sem si želel čim prej nazaj v grupo, da spet dobim tisti občutek za dirke. Julija me čaka cel mesec priprav, avgusta pa se potem spet vračam na dirke.

Pogovarjava se na startu dirke Copenhagen Sprint. Kakšne odgovore želite dobiti s prvo dirko po prisilnem počitku?

Želim predvsem preveriti, kako se pljuča odzivajo pri višji hitrosti in kaj v grupi pomeni slab liter kapacitete manj.

Kolesarji so na Copenhagen Sprintu lahko "uživali" v vseh mogočih vremenskih pogojih. Foto: Ana Kovač

Vrnili ste se v pravi vremenski vrtiljak. Na Danskem je te dni mogoče vse …

Res je. Lani je bilo tukaj pravo poletje, zdaj pa se v enem dnevu zamenjajo štirje letni časi. Od lepega sonca in suhega vremena do neurja. Takšnega vremena smo navajeni, v Belgiji je spomladi pogosto tako, zato se temu prilagodimo.

Se tudi vam zdi, da ste kolesarji posebne vrste ljudje? Pogosto vidimo, kako okrvavljeni in raztrgani vseeno vztrajate do cilja, in to v vseh vremenskih pogojih.

Ja, taka je narava našega športa. Rad moraš imeti trpljenje, da si v tem športu. Tega, da padamo, smo navajeni že od majhnega. Ko začneš s kolesarstvom, veš, da je to sestavni del našega športa. Ne smeš odnehati, sploh ne na etapnih dirkah, ko nikoli ne veš, kako se bo telo čez noč pozdravilo oziroma kako se bo odzvalo. Enostavno moraš priti do cilja.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Kako ste preživeli zadnja dva meseca? To sicer ni bila vaša prva poškodba, a glede na to, da je to vaša zadnja tekmovalna sezona, bolniška odsotnost zagotovo ni bila na vašem seznamu želja. Je bilo zato še težje?

Ja, še nikoli nisem bil sredi sezone tako poškodovan. Kolk sem si pred leti zlomil ob koncu sezone (2019 na Dirki po Španiji, op. a.) in takrat sem vedel, da imam veliko časa za okrevanje. Tukaj pa sem se želel čim prej vrniti. V glavi sem imel samo to, da moram priti do vrhunske forme, preden zaključim kariero.

Na Copenhagen Sprintu nastopa tudi vaš mlajši rojak Žak Eržen, morda vaš naslednik v sprintih. Kako vidite njegovo kolesarsko prihodnost?

Zelo obetavno. Žak je zagotovo prihodnost slovenskega sprinterstva. To, kako je napredoval od lani do letos, je res lepo videti. Predvsem na težjih dirkah se vedno vozi v ospredju.

Foto: Ana Kovač

Že na predstavitvi trase za EP ste predstavili okvirni program nadaljevanja sezone. V začetku avgusta imate v načrtu dirko po Poljski, Hamburg in Renewi Tour. Žal boste manjkali na dirki Po Sloveniji, ki bo v istem terminu, kot Dirka po Švici, kjer bomo po dolgem času spet spremljali Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča na isti dirki? Kaj pričakujete?

Predvsem to, da bo Švica zelo zanimiva za slovenske ljubitelje kolesarstva, saj bomo videli, kako sta oba pripravljena pred Tourom. Predvsem je tukaj vprašanje, kako je s Pogačarjem, saj te dni beremo naslove, da po Sierri Nevadi straši kolesarje Red Bull-BORE (smeh). Sicer pa ne pričakujem nobenih presenečenj glede tega, kdo bo dominiral na teh dirkah.

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