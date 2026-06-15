Strokovnjaki razkrivajo, kako si najhitreje opomoči po neprespani noči

Dobra novica je, da občasna neprespana noč navadno ne povzroči dolgoročnih posledic. Nasprotno, zaradi povečanega spalnega pritiska, ki se kopiči med budnostjo, bo telo naslednjo noč pogosto samo poskrbelo za bolj kakovosten in daljši spanec. Za hitrejše okrevanje pa je pomembno, da čez dan vzdržujete zdravo rutino in se izogibate navadam, ki bi lahko dodatno porušile spalni ritem.

Že ena sama slaba noč lahko vpliva na počutje, storilnost in koncentracijo. Vzroki so lahko različni, od stresa in skrbi do motenj v okolju ali nočnega prebujanja. Posledice pa so praviloma enake: manj energije, večja razdražljivost, težave z osredotočenostjo in močna želja po še eni skodelici kave.

Kaj sploh pomeni noč slabšega spanja?

Večina odraslih potrebuje od sedem do devet ur spanja na noč, občasno prebujanje ali krajša noč pa ni nujno razlog za skrb. Večja težava nastane, če se nespečnost pogosto ponavlja ali če ste utrujeni tudi po zadostnem številu prespanih ur.

Če težko zaspite ali se ponoči pogosto prebujate večkrat tedensko v daljšem obdobju, je smiselno poiskati strokovno pomoč. A občasna neprespana noč je nekaj, kar doživi skoraj vsak.

Kako si hitro opomoči po slabi noči?

Prvi korak je, da ne zapadete v negativno razmišljanje. Če se prepričujete, da bo tudi naslednja noč slaba, lahko s tem težave celo podaljšate. Bolje je sprejeti, da je šlo za enkraten dogodek in da se bo spanec kmalu uredil.

Če imate možnost, si privoščite kratek dremež, že dvajset minut lahko bistveno zmanjša utrujenost in izboljša zbranost. Če ste bili pokonci skoraj vso noč, si lahko privoščite tudi daljši počitek, vendar ne tik pred večernim spanjem.

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Sončna svetloba in gibanje sta najboljša naravna pomočnika

Po slabi noči je priporočljivo čim prej oditi na dnevno svetlobo. Sončni žarki pomagajo uravnavati biološko uro, izboljšujejo razpoloženje ter telesu sporočajo, kdaj je čas za budnost in kdaj za počitek.

Koristna je tudi telesna aktivnost. Že sprehod ali zmerna vadba lahko zmanjša stres in izboljša kakovost naslednjega spanca. Intenzivnejše treninge pa je bolje opraviti prej v dnevu, saj lahko pozna večerna vadba pri nekaterih ljudeh oteži uspavanje.

Je kava dobra ideja?

Če vas utrujenost močno ovira pri delu, si lahko privoščite kavo ali drugo kofeinsko pijačo, vendar je bolje kofein uživati postopoma skozi dopoldne kot pa popiti več skodelic močne kave v kratkem času. Tako boste dlje časa ohranili energijo in zmanjšali možnost poznejšega padca koncentracije.

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Čeprav ena neprespana noč običajno ne predstavlja večje težave, lahko dolgotrajno pomanjkanje spanja negativno vpliva na koncentracijo, spomin, razpoloženje in delovanje imunskega sistema.

Prav zato strokovnjaki po slabi noči svetujejo, da se osredotočite predvsem na kakovosten počitek naslednji večer. V posteljo se odpravite od 15 do 30 minut prej kot običajno ter telesu omogočite, da nadoknadi del izgubljenega spanca in se hitreje vrne v ustaljeni ritem. Konec koncev ostaja dober spanec najučinkovitejše naravno zdravilo za utrujenost in obnovo telesa.

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