Ob navalu novosti je tu klasični avtomobil stare šole: ima celo klasično ročno zavoro

Zasnovana na skupni platformi z ibizo je daljša in višja arona križanec segmenta B, ki s prostorno kabino in 400-litrskim prtljažnikom že lahko izpolnjuje pogoje za solidno družinsko vozilo. Z razredno vodilnimi voznimi lastnostmi in preizkušenim pogonskim sklopom brez dodatne baterije tudi lahko ustreza krogu voznikov, ki jih (še) ne zanima elektrika.

Cenovno raven vzdržuje s ponudbo motorjev iz prvih časov downsizinga, ki štejejo tri valje, liter delovne prostornine s turbino, električne pomoči pa ni. Pri testni opremi style se morajo vozniki sprijazniti s ključem za zagon motorja, mehanskim tempomatom, ročnim zasenčenjem žarometov, tisti stare šole pa zaploskamo v usnje oblečenem vzvodu ročne zavore.

V devetih letih druga prenova

Arona se je prvič polepšala pred petimi leti, nova prenova pa je krepko spremenila sprednji del. Maska ostaja dvodelna, zgornja je zdaj šesterokotna, prav toliko vogalov štejejo elementi satovja, ki polnijo tudi spodnji del, ta pa je združen z odbijačem.

Spodnji rob novih luči je oblikovan oglato, rahlo nazobčano. Prej sta bila žarometa obrobljena bolj preprosto, v testni opremi nosita naziv Eco LED z močnejšo svetilnostjo. Magnetno siva zunanjost umirja izpostavljenost črnih terenskih obrob, s čimer morda dodaja celo kanček elegance.

Homologacija malo spreminja milimetre, in sicer 4.164, 2.555, 1.530 in 2.555 po vrsti za dolžino, širino, višino in medosje. Na gumah 205/60 R16 meri višina podvozja 174 milimetrov. Foto: Aleš Črnivec

Prijazen videz kabine ustvarja modro črna barvna kombinacija. Sedeža sta ogrevana in nastavljiva po višini, šesterokotni vzorci zagotavljajo udobno sedenje in dober oprijem. Foto: Aleš Črnivec Vstopna cena znaša slabih 20 tisočakov

Gre za 70-kilovatni motor TSI s petstopenjskim ročnim menjalnikom. Oprema style stopnjuje ceno s 85-kilovatno močjo (pred prenovo 81), ročnim 6-stopenjskim ali 7-stopenjskim menjalnikom DSG, ki v primeru testne arone sega do 24.814 evrov.

Ceno še dvignejo magnetno siva zunanjost (695 evrov) in funkcije full link (181 evrov). Pri tem govorimo o srednji stopnji, nad katero je oprema FR (plus 1.765 evrov). Vrh ponudbe (plus 1.914 evrov) doseže arona s 110-kilovatnim 1,5-litrskim štirivaljnim motorjem TSI.

Palec gor : pohvalimo razredno prostornost, vozne lastnosti, usklajenost litrskega motorja s 7-stopenjsko avtomatiko DSG in natančnost merilnika, ki se pri 50, 90 in 130 na uro zmoti le za en kilometer.

: pohvalimo razredno prostornost, vozne lastnosti, usklajenost litrskega motorja s 7-stopenjsko avtomatiko DSG in natančnost merilnika, ki se pri 50, 90 in 130 na uro zmoti le za en kilometer. Palec dol: pomembni vozniški elementi (prilagodljiv tempomat, samodejno zasenčenje, vozni profili) spadajo k najdražji stopnji opreme oziroma za doplačilo (navigacija). Preveč je skromnejše opreme (ključ za zagon, manjkajo osvetlitve zadaj, v predalu in na senčnikih, vhoda USB sta samo dva) … No, nad "ročno" ročno zavoro pa se prav nič ne pritožimo.

Arona ima nekaj, česar si številni super športniki ne privoščijo: v usnje oblečen vzvod ročne zavore. Foto: Aleš Črnivec Kabina tudi za štiri meter devetdeset visoke, ampak sloke postave

Torej arona zlahka ustreza družini z dvema otrokoma. Sedeži so na osrednjih površinah prešiti v obliki šesterokotnih blazinic, ki zagotavljajo udobno sedenje. V modri in črni barvi tudi prek blaga v vratnih oblogah ustvarjajo prijazen videz kabine.

Sprednja sedeža sta lepo ukrojena z bočnimi obrobami, ogrevana in nastavljiva po višini. Sedali zadaj sta ob vratih oblikovani izrazito zaokroženo, tako da lahko potnika z obutvijo številka 46 ali več lažje izstopita. Med pluse v kabini štejemo še dvopodročno delovanje klime in varnostno upravljanje stekel na dotik.

Velikost prtljažnika ustreza segmentu B SUV

Za 400-litrski volumen prtljažnika niti ne vemo, ali je izmerjen nad zgornjim ali spodnjim položajem trde plošče ali morda skupaj s koritom za rezervno kolo oziroma pribor za popravilo. Kakorkoli že, z velikostjo ustreza družinski mestni in izletniški uporabi, za dopustovanje pa prideta na vrsto serijsko vgrajeni strešni letvi.

Tega nismo našli še v nobenem testnem vozilu!



V utorih za kompresor in popravilo gume najdemo preprosto orodje za odstranjevanje plastičnih pokrovčkov s kolesnih vijakov. Seveda jih zvedavo odstranimo in med petimi vijaki najdemo enega brez običajne šesterokotne glave. V plastiki nato najdemo še ustrezen adapter, ki preprečuje tolovajem, da bi se polastili kompletov koles z litimi platišči.

Arona zna z zanesljivo lego med hitrimi ovinki razveseliti voznika in potnike, ki so jim všeč razposajeni bočni pospeški. Foto: Aleš Črnivec

Za 190 centimetrov visokim voznikom se lahko namesti potnik enake velikosti, če sta oba bolj vitkih postav. Foto: Aleš Črnivec Novost predstavlja digitalni spremenljiv merilnik

Na mestu starega TFT zaslona na sredini merilnika voznik izbira med velikima okroglima merilnikoma vrtljajev in hitrosti ali se odloči samo za digitalni zapis v km/h. Spremenjena grafika opušča številko prestave poleg D, ta pa ostaja poleg M. Pri ročnem prestavljanju prenova ne gre korak naprej, ampak ohranja uporabo ročice menjalnika za + in -.

Izbira voznih profilov je omejena na D in S, kot smo pri menjalnikih DSG navajeni že od prej. Torej manjka samo način eco, kar lahko kompenzira voznik z občutkom za varčno vožnjo. Volana niso spreminjali, ostaja prisekan spodaj, neposreden z 2,75 zavrtljaja lock to lock, oblazinjen s perforiranim usnjem.

Štirje vrtljivi gumbi in fizična stikala na pritisk

Osrednji 8,5-palčni zaslon ohranja znane funkcije in, kar posebej pohvalimo, ne uvaja digitalnih stikal. Govorimo o dveh gumbih za radio in šestih fizičnih za hiter dostop do vsebin, kakor tudi za podobno ergonomsko urejeno upravljanje klimatske enote.

O varnosti in pripomočkih

Poleg sistemov za preprečevanje naleta, ohranjanje lege na pasovih, spremljanje pozornosti voznika, opozarjanje na prekoračeno hitrost dodaja oprema style še kamero za vzvratno vožnjo s parkirno asistenco. Preostali danes uveljavljeni napredni sistemi so na seznamu opreme za doplačilo.

Eco LED žarometi z izboljšano svetilnostjo naredijo nočno vožnjo bolj prijazno in varno. Spadajo k osnovni serijski opremi, višja stopnja Full LED s samodejnim zasenčenjem pa k najvišji opremi FR oziroma za doplačilo.

Med postanki v mestni vožnji se motor izklopi, vendar mora voznik zadrževati zavoro. Če jo popusti, se motor znova zažene, tudi če ročico premakne v N. Odsotnost sistema auto hold lahko nadomešča položaj P.

Če motor med postanki deluje, lahko voznik spremlja razliko v porabi goriva, ki je v položaju N manjša kot v D, v katerem pogonski sistem obremenjuje motor.

Preprost tempotat je vklopljen stalno, deluje takoj s pritiskom SET, med vožnjo navzdol ne zadržuje hitrosti, s + in – na volanu spreminja hitrost po 10 na uro. Spreminjanje po en kilometer lahko najde voznik, ki ne bere navodil za uporabo, zgolj slučajno.

V kilovatih povedano je moč narasla od 81 na 85, kar vpliva na nekatere tehnične podatke. Poraba po WLTP na primer je od 5,9 padla na 5,5, na naših testih pa od 6,3 na 5,7. Končna hitrost 195 na uro je večja za pet, manj pričakovano pa je dve desetinki sekunde daljše pospeševanje do stotice (10,3).

Površini dveh sedežev sta lepo prešiti na osrednjih površinah, bočne opore, ki so več kot samo nakazane, nudijo nekaj oprijema. Sedali sta ob vratih oblikovani izrazito zaokroženo, tako da lahko potnika z obutvijo številka 46 ali več lažje izstopita. Foto: Aleš Črnivec Trda plošča 400-litrskega prtljažnika na fotografiji je v spodnjem položaju, pod njo je korito za rezervno kolo ali pribor za popravilo gume. Za lažjo dosegljivost te opreme se plošča lahko postavi v pokončen položaj. Foto: Aleš Črnivec

999-kubični motor s turbino razvija 85 kilovatov, največji navor 200 Nm omogoča najbolj odzivno delovanje med 2.000 in 3.500 vrtljaji. Foto: Aleš Črnivec DSG namesto varčnejših vrtljajev izbira ugodnejši navor

Režim delovanja menjalnika DSG je spremenjen. Po novem v načinu D vleče vrtljaje približno do 2.300, prej je menjal navzgor že pod 2.000. Pri hitrosti 60 na uro na primer je avtomatika izbrala peto prestavo z 2.000 vrtljaji, kar smo preverili v položaju M.

Ker je to za današnje bencinarje neobičajno, smo ročno prestavili v šesto in mirno vozili naprej s 1.600 vrtljaji. Ko smo menjalnik vrnili v D, je avtomatika takoj oziroma z rahlim zamikom vrnila v peto prestavo in s tem tudi vrtljaje nazaj na 2.000. Torej bi rekli, da sistem že ve, kaj bolj ustreza motorju, ugoden navor ali podhranjeni varčnejši vrtljaji.

Solidna potovalna stabilnost na avtocesti in veselje med ovinki

Arona je dobro kljubovala razmeram na avtocesti prav v času, ko je sistem javnega obveščanja s SI-alarmom svaril prebivalstvo. Dobro, nismo bili v "epicentru", vendar je zaradi vetra marsikaj letelo po zraku, pa smo brez težav vozili med 120 in 130 na uro.

Podvozje ni opredeljeno kot športno, je pa trše in ustvarjeno za dobro vzdrževane ceste, na katerih je vožnja pač lahko udobna. Udobja seveda nikoli ni med hitrimi ovinki, zato pa zna arona z zanesljivo lego razveseliti voznika in potnike, ki so jim všeč razposajeni bočni pospeški.

Vzmetenje odzivno, čeprav bolj trdo prestreza neravnine, na res slabo vzdrževanih cestah lahko tudi neprijazno udari. Posamične, lahko tudi bolj izpostavljene grbine pa arona kar dobro prenaša. Na primer ležeče policaje (prav ta izraz za hitrostne ovire uporablja navigacija Waze).

Testne vožnje 5,7, mesto 8,0, avtocesta 6,5, podeželje 5,4

Med enakomernim vzdrževanjem hitrosti 130 kilometrov na uro na uro (merilnik na 131), na primer ponoči, arona povprečno porabi do sedem litrov. V dnevnem času z vožnjo usklajeno s prometnimi tokovi smo porabili največ 6,5. Od Ljubljane do Kopra se je poraba spustila na pet litrov, kar pa zaradi 300-metrske višinske razlike ni merodajno.

Med podeželsko vožnjo na zgornjih mejah omejitev se arona vozi s povprečjem 5,5 litra, z bolj umirjeno vožnjo izven avtocest pa se poraba približa petim litrom. Poraba goriva je največja v mestu, kjer pade pod 8 le v redkem in tekočem prometu brez pogostega ustavljanja.