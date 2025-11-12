Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
12. 11. 2025,
10.57

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Latvija David Gaspar slovenska ženska košarkarska reprezentanca kvalifikacije za evropsko prvenstvo

Sreda, 12. 11. 2025, 10.57

22 minut

Košarka, kvalifikacije za EP 2027 (Ž), prvi krog

Slovenke začenjajo boj za evropsko prvenstvo

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Teja Oblak, EuroBasket, Slovenija : Litva, slovenska ženska košarkarska reprezentanca | Slovenke se bodo za uvod pomerile z Latvijo. | Foto Fiba Europe

Slovenke se bodo za uvod pomerile z Latvijo.

Foto: Fiba Europe

Slovenske košarkarice bodo ob 18. uri začele pot na šesto zaporedno evropsko prvenstvo. Prvo kvalifikacijsko tekmo pod vodstvom novega selektorja, Madžara Davida Gasparja, bodo odigrale na Kodeljevem proti Latviji.

Slovenija, ki na lestvici Fiba zaseda 23. mesto na svetu, bo uvodno tekmo igrala proti na papirju najmočnejši ekipi v skupini. Latvija sicer ni igrala na letošnjem evropskem prvenstvu, na lestvici Fiba je na 37. mestu, v postavi pa ima dve igralki, na kateri bodo morale biti Slovenke še posebej pozorne – Kitijo Laksa in Aneto Šteinberga.

Obe sta soigralki Jessice Shepard pri italijanski zasedbi Familia Schio, a medtem ko bosta Latvijki prišli v Ljubljano, Američanka zaradi poškodbe stopala ne bo oblekla slovenskega dresa. Bo pa lahko novi selektor Slovenije računal na vse preostale najboljše slovenske igralke, vključno s kapetanko Tejo Oblak, Zalo Friškovec, Ajšo Sivko in Evo Lisec.

Slovenija bo v novembrskem kvalifikacijskem terminu odigrala še dve tekmi v gosteh, 15. novembra v Estoniji in 18. novembra na Nizozemskem.

Sistem kvalifikacij za EP 2027, ki ga bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, je drugačen kot v prejšnjih izvedbah. V prvem delu bo Slovenija odigrala šest tekem, nato pa jo čaka še drugi del, v katerem se bodo 17 najboljšim reprezentancam pridružile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija. V drugem delu ekipe čaka novih šest tekem za 12 prostih mest na EuroBasketu, kamor so neposredno že uvrščene vse štiri gostiteljice.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca Eva Lisec
Sportal Slovenska reprezentantka brez dlake na jeziku: Sistem je res butast
David Gaspar
Sportal Že za uvod težek udarec za novega slovenskega selektorja

Kvalifikacije za EP 2027, prvi krog:

Sreda, 12. november:

Lestvice: 

Latvija David Gaspar slovenska ženska košarkarska reprezentanca kvalifikacije za evropsko prvenstvo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.