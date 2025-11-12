Slovenke začenjajo boj za evropsko prvenstvo

Slovenske košarkarice bodo ob 18. uri začele pot na šesto zaporedno evropsko prvenstvo. Prvo kvalifikacijsko tekmo pod vodstvom novega selektorja, Madžara Davida Gasparja, bodo odigrale na Kodeljevem proti Latviji.

Slovenija, ki na lestvici Fiba zaseda 23. mesto na svetu, bo uvodno tekmo igrala proti na papirju najmočnejši ekipi v skupini. Latvija sicer ni igrala na letošnjem evropskem prvenstvu, na lestvici Fiba je na 37. mestu, v postavi pa ima dve igralki, na kateri bodo morale biti Slovenke še posebej pozorne – Kitijo Laksa in Aneto Šteinberga.

Obe sta soigralki Jessice Shepard pri italijanski zasedbi Familia Schio, a medtem ko bosta Latvijki prišli v Ljubljano, Američanka zaradi poškodbe stopala ne bo oblekla slovenskega dresa. Bo pa lahko novi selektor Slovenije računal na vse preostale najboljše slovenske igralke, vključno s kapetanko Tejo Oblak, Zalo Friškovec, Ajšo Sivko in Evo Lisec.

Slovenija bo v novembrskem kvalifikacijskem terminu odigrala še dve tekmi v gosteh, 15. novembra v Estoniji in 18. novembra na Nizozemskem.

Sistem kvalifikacij za EP 2027, ki ga bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, je drugačen kot v prejšnjih izvedbah. V prvem delu bo Slovenija odigrala šest tekem, nato pa jo čaka še drugi del, v katerem se bodo 17 najboljšim reprezentancam pridružile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija. V drugem delu ekipe čaka novih šest tekem za 12 prostih mest na EuroBasketu, kamor so neposredno že uvrščene vse štiri gostiteljice.

Kvalifikacije za EP 2027, prvi krog:

Sreda, 12. november:

Lestvice: