Luka Dončić na življenje ali smrt

Letos Luka Dončić, ko je bil zdrav in je nastopal, z Dallasom še ni izgubil domače tekme v končnici lige NBA. V tej seriji proti Phoenixu v povprečju dosega 32 točk, 9,6 skoka in 7,4 asistence. Foto: Reuters

V noči na petek se bosta poskušala v končnici lige NBA ohraniti Dallas in Philadelphia. V šesti tekmi konferenčnega polfinala bosta poskušala izkoristiti prednost domačega igrišča proti Phoenixu in Miamiju. Če ne bosta uspešna, bosta izpadla in končala sezono. Tako je pred Luko Dončićem, enim od največjih zvezdnikov lige NBA in ponosom slovenske košarke, zelo zahtevna naloga.

Pet tekem, pet domačih zmag. Košarkarji Phoenixa in Dallasa so v konferenčnem polfinalu še vselej zmagali na domačem parketu. Zanimivo je, da velja podobno tudi za obračun med Miamijem in Philadelphio. Če se bo nadaljeval niz, bo o potniku v konferenčni finale odločala sedma tekma. To bi si še kako želeli navijači Dallasa, ki bi lahko v tej končnici v dvorani American Airlines Center poskrbeli za zelo bučno ozračje. Luko Dončića in soigralce je poneslo do dveh domačih zmag. Jih bo tudi do tretje?

Pri Phoenixu bo največja nevarnost Devin Booker. V povprečju dosega 26,8 točke, njegov met za tri točke pa je kar 50-odstoten (16 od 32). Foto: Reuters

''Navijačem pripadajo velike zasluge za zmage. Naši navijači so nam v veliko pomoč, podobno velja za navijače Phoenixa. Prednost domačega igrišča je še kako prisotna,'' sporoča Jalen Brunson, dolžnik Dallasa z gostovanj v Phoenixu, kjer je v napadu pokazal bistveno manj kot pa na tekmah v Teksasu. Tam je imel ogromne težave Chris Paul, zvezdniški organizator najuspešnejše ekipe rednega dela lige NBA (kar 64 zmag) in lanskih podprvakov, tako s slabo igro, izgubljenimi žogami in prevelikim številom osebnih napak.

Niso našli pravega ritma

"V končnici je zelo težko zmagati v gosteh. Za zdaj to ni uspelo niti nam niti Phoenixu. Naš cilj je, da izborimo sedmo tekmo,'' je jasen trener Dallasa Jason Kidd, ki na zadnji tekmi ni mogel biti zadovoljen s predstavo varovancev. Dončić je na zadnji dosegel 28 točk, a soigralcem podelil le dve asistenci, saj so imeli veliko težav z agresivno obrambo gostiteljev, hkrati pa zgrešili kar nekaj neoviranih metov iz igre.

Sonca so razgreta, na zadnji tekmi v Arizoni so po fantastični tretji četrtini, v kateri so si priigrali ogromno prednost, ponižali Mavericks za +30 (110:80), tako da so od napredovanja oddaljeni le še eno zmago. Foto: Reuters

''Nismo našli pravega ritma. Na tekmah v Dallasu je bil naš ritem zelo dober. Phoenix je ena od najboljših, če ne kar najboljša ekipa v ligi NBA, kar zadeva obrambo. Dovolili so nam, da dosežemo le 80 točk. To je izjemen dosežek. Žoga bo morala v naših rokah potovati hitreje,'' si 23-letni Ljubljančan želi, da bi Dallas ponovil predstavi s tretje in četrte tekme serije, ko je Phoenix doživel oba poraza.

Dončić bo moral popraviti odstotek metov za tri točke, na zadnjih dveh tekmah je zadel le vsakega šestega (3 od 18), potreboval pa bo tudi boljši strelski učinek soigralcev, ki so na peti tekmi v Phoenixu bolj ali manj zatajili. Če bodo še enkrat, bo Dallas, z njim vred pa tudi Dončić, od jutri že lahko razmišljal o poletnih počitnicah, saj bo sezone zanj že konec.