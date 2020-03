Ko soj luči ne bo usmerjen le v Dončića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek bo v Dallasu spet pestro na košarkarskem parketu. Pri Luki Dončiću bodo namreč gostovali New Orleans Pelicans. Z vidika boja za končnico niso zanimivi, zato pa imajo v svojih vrstah prvi izbor nabora za to sezono lige NBA. Zion Williamson je po poškodbi kolena vroča roba v najmočnejši ligi na svetu. Goran Dragić s soigralci pogleduje proti čim boljšemu izhodišču za končnico.

Tako opevan prihod Ziona Williamsona v ligo NBA se je zaradi poškodbe prestavil na konec januarja. Prvi izbor nabora je namreč izpustil kar 44 tekem. Razlog so bile težave s kolenom. Že ob prvem stiku z žogo v ligi NBA je navdušil navijače New Orleans Pelicans, ki so z nestrpnostjo čakali na njegov debi. Izkazal se je z 22 točkami.

Na zadnjih osmih tekmah je bil izvrsten. Blestel je v obračunu z Los Angeles Lakers. Pred očmi LeBrona Jamesa je dosegel 35 točk in postavil osebni strelski rekord.

Njegovo povprečje je kar 24,2 točke. Vsega 12 trojk je vrgel do sedaj, od tega štiri na prvi, na kateri je prav vse tudi zadel. Zato pa večino svojih košev dosega s prodiranjem pod koš, kjer izkorišča svojo moč.

Čeprav so govorili drugače, naj bi zdaj naredili izjemo

Nikoli v tej sezoni še ni igral dveh tekem zapored v dveh nočeh. To naj bi se zgodilo danes ponoči, ko bo s soigralci gostoval pri Luki Dončiću in njegovem Dallasu. Dva dni pozneje bodo Teksačani doma videli na delu tudi drugi izbor zadnjega nabora lige NBA. Ja Morant bo gostoval z Memphisom.

Vroči Zion Williamson bo prvič zaigral proti Luki Dončiću. Foto: Reuters

Pri Williamsonu so takoj po rehabilitaciji kolena poudarili, da bodo razmislili, ali bodo košarkarja poslali v akcijo dve noči zapored. A to naj bi se zgodilo proti Dallasu. Pravzaprav naj bi bil do konca sezone, če ne bi bilo kakršnihkoli zapletov, vseskozi na parketu.

New Orleans namreč za štiri zmage zaostaja za končnico, zato bodo naredili vse, da se uvrstijo med najboljših osem v zahodni konferenci. Sedmi Dallas ima denimo pred Pelicans že 11 zmag naskoka in je, vsaj za zdaj, varen.

Prav ta tekma bo osrednja v noči na četrtek, zato so jo prestavili na 3.30 po slovenskem času. Ekipi sta se v tej sezoni pomerili že trikrat. Dončić se je na prvi tekmi veselil celo prvega trojnega dvojčka v tej sezoni, v kateri je zdaj že pri številki 13, kar je največ v ligi NBA. In na prav vseh treh tekmah je bil Dallas uspešen.

Dragić in pohod proti vrhu na vzhodu

Pri Mavericks bo spet aktiven Kristaps Porzingis, ki je izpustil zadnji obračun. Na domačih tleh si želijo priti do novega skalpa, saj so v zahodni konferenci le dve zmagi oddaljeni od četrtega mesta.

Goran Dragić si bo skušal v zaključku rednega dela izboljšati izhodišče za končnico. Foto: Getty Images

Ponoči bo na delu tudi Miami. Goran Dragić in soigralci so na zadnji tekmi proti Milwaukee Bucks pokazali, da bi lahko bili tudi pozitivno presenečenje v končnici. Krasi jih ekipni duh, kar se vidi v dogajanju po tekmah.

V domači dvorani jih čaka floridski derbi z Orlando Magic. Na zadnji tekmi je Gogi zablestel v drugem polčasu in bil med glavnimi protagonisti zmage Miamija nad najvišjo uvrščeno ekipo vzhodne konference. Miami je na četrtem mestu na vzhodu z dvema zmagama zaostanka za tretjim Bostonom. Drugi Toronto ima štiri skalpe več, Milwaukee pa kar trinajst. Zato bo tudi na vzhodu še vroče do konca rednega dela sezone, ki se bo zaključil 15. aprila.