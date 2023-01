Kljub nekaterim težavam verjamejo v presenečenje

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je prva tekma Eurocupa v novem letu. V drugo polovico rednega dela sezone izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca vstopajo v turški Bursi, kjer se bodo ob 18. uri po slovenskem času na obračunu 10. kroga pomerili z lanskimi finalisti tekmovanja, košarkarji ekipe Bursaspora. "Pripravljamo se na tekmece in naredili bomo vse, da na njihovo igro odgovorimo agresivno ter da jih presenetimo in se poskušamo vrniti v Ljubljano z novo zmago," je pred tekmo v Turčiji dejal Golemac.

Pred košarkarji Cedevite Olimpije je prva preizkušnja v novem koledarskem letu v evropskem pokalu in hkrati prva tekma druge polovice rednega dela tekmovanja. V sredo ob 18. uri po slovenskem času se bodo ljubljanski zmaji v dvorani Tofas Spor Salonu zoperstavili turški ekipi Frutti Extra Bursaspor in poskušali uspešen niz zadnjih tekem v regionalni ligi prenesti tudi na evropsko prizorišče. Po devetih odigranih tekmah v rednem delu so izbranci glavnega trenerja Jurice Golemca pri dveh zmagah in sedmih porazih, na zadnjih treh tekmah je ljubljanska ekipa zmagala dvakrat.

"Čaka nas zelo težka tekma. Bursaspor pred domačimi navijači in polnimi tribunami na domačem parketu igra odlično. Naši tekmeci igrajo izredno agresivno, zato si ne smemo dovoliti prevelikega števila izgubljenih žog, saj se domače občinstvo v tem primeru dvigne, košarkarji Burse pa si hitro priigrajo razliko. Pripravljamo se na tekmece in naredili bomo vse, da na njihovo igro odgovorimo agresivno ter da jih presenetimo in se poskušamo vrniti v Ljubljano z novo zmago," je pred potjo v Turčijo povedal glavni trener Cedevite Olimpije Golemac.

Karlo Matković je imel nekaj zdravstvenih težav. Foto: Vid Ponikvar

Nove zdravstvene težave

V zasedbi Cedevite Olimpije imajo znova nekaj težav z zdravstvenimi problemi. V Turčijo je z ekipo odpotoval tudi Alen Omić, ki je zaradi poškodbe gležnja predčasno končal sobotni prvi četrtfinalni obračun Pokala Spar v Kranju, a je v ponedeljek že treniral z ekipo. V ponedeljek se je s težavami z želodcem boril Karlo Matković, ki je prav tako odpotoval v Burso. Ekipa se je na pot znova odpravila brez Zorana Dragića, ki trenira po prilagojenem programu, ter Jana Kosija in Marka Radovanovića, ki nadaljujeta rehabilitacijo po operacijah, so sporočili iz kluba.

"V Turčijo se odpravljamo samo z enim ciljem, da dosežemo novo zmago," poudarja Radović. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tokratni ljubljanski tekmec ima po devetih odigranih tekmah rednega dela tekmovanja na svojem računu pet zmag in štiri poraze. V zadnjem, devetem kolu so Turki na gostovanju pri košarkarjih Germani Bresce doživeli visok poraz z rezultatom 74:110. V dresu Burse je bil najboljši strelec nekdanji košarkar Cedevite Olimpije Zach Auguste, ki je dosegel 22 točk.

"Pred nami je zelo težko gostovanje. V Turčijo se odpravljamo samo z enim ciljem, da dosežemo novo zmago. Za tekmeci v naši skupini zaostajamo, zato v drugi polovici rednega dela sezone potrebujemo zmage. Zavedamo se, da med ekipama obstaja rivalstvo, ki se je rodilo v pretekli sezoni, zato v Bursi pričakujemo glasno podporo domačih navijačev. Obe ekipi sta kakovostni, zato bo to zagotovo dobra tekma. Smo v dobri formi, tudi vzdušje in kemija znotraj našega moštva sta zelo dobra. Čeprav v sredo ne bomo favoriti, lahko tekmece zagotovo presenetimo," je prepričan Rok Radović.

Cedevita Olimpija in Bursaspor sta stara znanca v Eurocupu, saj se med seboj merita že tretjo sezono zapored, v pretekli sta se srečala tudi v četrtfinalu tekmovanja v Stožicah. Na prvem medsebojnem obračunu sezone v Stožicah 12. oktobra lani je semafor kazal 81:73 za goste iz Burse. Ljubljančani so se zaradi vseh poškodb, ki so močno vplivale na začetek sezone, predstavili v oslabljeni zasedbi, kljub temu pa so bili v igri za zmago vse do zadnjih minut obračuna. Kako bo tokrat?

