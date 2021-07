V živo: Slovencem do polčasa še ni uspelo zlomiti Venezuele

Slovenija : Venezuela 48:41 (-:-, 48:41, 26:21) polčas - 2/4

Konec druge četrtine: Slovenci zaenkrat zanesljivo držijo prednost, a košarkarji Venezuele jim zaenkrat še niso dopustili, da bi ušli na občutnejšo razliko. Prvi strelec Slovenije ob polčasu je Tobey, ki je 16 točkam dodal še pet skokov. Dončić jih je dodal 13, štiri skoke in osem asistenc, preostali pa še niso dosegli dvomestnega števila točk.

Slovenija je na sredini četrtine spet povedla z dvomestno razliko. Ponovno odlično deluje naveza Dončić - Tobey, ki je poskrbela za prvi "alley-oop" na tekmi. Venezuelci so nato ponovno zadeli nekaj metov in se približali na -7, selektor Aleksander Sekulić pa je vse skupaj prekinil z minuto odmora.

Na uvodu v drugi del Slovenci ohranjajo razliko, Venezuelci pa so z agresivno igro hitro izkoristili bonus osebnih napak.

Konec prve četrtine: Po prvem delu igre Slovenija vodi za pet. Kljub temu, da so imeli slovenski košarkarji že prednost 11 točk se žilavi Venezuelci zaenkrat ne predajajo in ostajajo v minimalnem rezultatskem zaostanku. Pri Slovencih ponovno blesti Luka Dončić, ki je sedmim točkam že dodal tudi tri skoke in štiri asistence. Točko manj je dodal Mike Tobey, pri petih pa je Gregor Hrovat.

Venezuelci ne popuščajo, stekel jim je tudi met za tri točke, tako da so se tik pred koncem prvega dela igre približali le še na pet točk zaostanka.

Po uvodu z malo doseženimi koši so Slovenci nato na sredini prve četrtine pritisnili na plin in prvič povedli s plus deset. Venezuela je nato ponovno znižala in z agresivno obrambo ne dovoljuje Sloveniji, da bi se odlepila že na v prvem delu igre.

V uvodnih minutah spremljamo dokaj raztrgano igro, vse skupaj pa je s silovitim zabijanjem v protinapadu popestril Vlatko Čančar. Venezuela zaenkrat drži priključek s slovenskimi košarkarji.

Prva peterka Slovenije: Tobey, Dragić, Čančar, Blažič, Dončić.

