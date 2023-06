Kako visoko uvrščajo slovenske košarkarje?

Mednarodna košarkarska zveza Fiba je na svoji spletni strani objavila svojo neuradno lestvico favoritov za letošnje moško svetovno prvenstvo, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. Slovenija je na tem Fibinem "power rankingu" peta.

Kot so zapisali pri Fibi, bo Slovenija četrtič nastopila na SP, najboljša na mundialih je bila leta 2014, ko je bila sedma, sedma pa je tudi na uradni Fibini jakostni lestvici.

"Če ignoriramo šokanten poraz proti Poljski v četrtfinalu evropskega prvenstva 2022, je imel Luka Dončić najbolj gladek prehod v reprezentančno košarko. Lahko ste prepričani, da bo avgusta in septembra spet listal po knjigah rekordov in poskušal najti prejšnje strelske rekorde in rekordne trojne dvojčke. Dejstvo, da je Japonska izbrala Slovenijo za igranje na Okinavi, govori o tem, kolikšen ugled imajo slovenski fantje po svetu," so zapisali pri Fibi.

Ta sicer za zdaj največ možnosti za naslov pripisuje Združenim državam Amerike, sledijo pa Španija, ki je prva na uradni svetovni lestvici, Francija in Avstralija.

Za Slovenijo so med deseterico še Kanada, Nemčija, Srbija, Grčija in Brazilija.

