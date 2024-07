Slovenska košarkarska reprezentanca je na turnirju v Pireju v boju za olimpijske igre v skupinskem delu pokazala dva obraza. Najprej je povsem zatajila proti Hrvaški, ki je bila boljša s 108:92, nato pa je v četrtek s 104:87 odpihnila Novo Zelandijo in bila praktično do zadnje sekunde tekme celo v boju za prvo mesto. Po dveh odigranih tekmah je svoje vtise za Sportal ubesedil nekdanji selektor Jure Zdovc, ki za Slovenijo stiska pesti z morskega oddiha.

"Turnirski sistem je vedno nepredvidljiv. Nista me presenetila niti visok poraz proti Hrvaški niti četrtkova zmaga. Presenetili me niso niti Hrvati, podrobno sem jih spremljal že na predkvalifikacijskem turnirju v Turčiji, imajo kemijo in kakovost. V teh turnirskih sistemih, ko odloča ena tekma, je mogoče vse. Tudi sistem je tak, da odigraš tekmo, pa imaš ob slabšem razporedu čez 18 ur že naslednjo. Še vedno smo v igri za napredovanje na olimpijske igre, v vsakem primeru bi bilo treba Grčijo enkrat premagati, tako da jaz za zdaj tu ne vidim nobene drame. So pa imeli proti Hrvatom res slab dan, nato pa pokazali karakter in odigrali vrhunsko tekmo. Te kvalifikacije so res zahtevne v vseh pogledih in morda Slovenija spet ni tako dobra in kakovostna, kot ljudje mislijo, da je," je bil neposreden in kot vedno odkrit Zdovc.

Jure Zdovc je bil zadovoljen z odzivom Slovenije po porazu proti Hrvaški. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Sam sem po prvi tekmi rekel, da če so pametni, bodo znali ta poraz sprejeti kot neko sporočilo v pravem trenutku. Na takšnih turnirjih je res težko dobiti vse tekme, pridejo porazi, ampak je pomembno tudi, kdaj ti porazi pridejo in koliko te udarijo po glavi. Pomembno je, kako se odzoveš v tekmah, ko gre na izločanje. Težko pa najdeš ekipo, ki bo zmagala na vseh tekmah, tako kot je npr. Slovenija leta 2017 na EuroBasketu, to res ni lahko. Verjamem, da so tako strokovni štab kot igralci dovolj izkušeni, da se znajo iz tega kaj naučiti, kar smo videli že na četrtkovi tekmi, ko so igrali res vrhunsko obrambo. Spustili so se v prežo, tega na prvi tekmi niso počeli," je dejal Zdovc.

Zdovc: Luka je bil zdaj povsem drugačen

Slovenski kapetan je proti Novi Zelandiji dosegel 36 točk, 11 skokov in deset asistenc in bil vidno bolj nabrušen in osredotočen kot na prvi tekmi. Koliko mu pomeni igranje za slovenski dres, je pokazal tudi ob eni izmed minut odmora, ko je ob enem izmed padcev v igri celotni ekipi povedal, kar ji gre. "Tudi Luka, ki, če smo pošteni, na prvi tekmi v obrambi ni bil na primerni ravni in je bil neviden, je bil povsem drugačen. Fantje so bili res dobro postavljeni, pripravljeni, tako da so Novozelandci na trenutke bili videti celo malce smešno," je bil zadovoljen Zdovc.

Luka Dončić je na obeh tekmah v Pireju dosegel trojni dvojček. Foto: FIBA

Na turnirju se je še enkrat več pokazala vrednost in vpliv Dončića na celotno ekipo. "Luka je res izjemen košarkar, a ko je v igri, drugi potem nimajo toliko stika z žogo in zato je težko priti v ritem. To ni enostavno za nikogar. Je pa res, da če je Luka pravi, potem je njegov prispevek k ekipi neprecenljiv," je dogajanje na parketu orisal Zdovc.

Opozorilo na obrambo

Slovenija se je tako v četrtek uspešno dvignila po torkovi klavrni predstavi, ko je proti Hrvaški pokazala eno najslabših predstav izbrane vrste v zadnjih letih. Slovenci so proti južnim sosedom povsem pogoreli, zaostajali tudi z 29 točkami razlike, a dva dneva kasneje dokazali, da so imeli le ekstremno slab dan. "Obramba je bila na prvi tekmi res slaba, v napadu je tako, da steče ali ne, še vedno je ekipa dala več kot 90 točk. V neki normalni tekmi, kjer ne bi bilo takšne razlike, bi bilo še vedno doseženih nekje 80 točk, kar je povsem v redu, a obramba je bila katastrofalna. To je tisto, kar sem jim jaz kot trener zameril. Če boš igral obrambo, boš ves čas v igri za zmago, tako pa so jim dovolili, da so se razleteli po igrišču, da so zadevali tudi tisto, česar ponavadi ne, in je sledil skoraj da ne razpad sistema," je dejal Zdovc.

Ta je bil zelo zadovoljen z odzivom na drugem obračunu. "Res je, da Nova Zelandija ni ekstremno kakovostna ekipa, a se je že proti Hrvatom videlo, da imajo svoje pozitivne stvari in da znajo ujeti pravi ritem. Fantje so v tem prostem dnevu postorili vse prav, verjetno so tudi sami videli kritike, ki so jih bili deležni. Stopili so skupaj in pokazali čisto drugačen obraz," je bil zadovoljen Zdovc.

"Stopili so skupaj in pokazali čisto drugačen obraz," je dejal Zdovc. Foto: FIBA

Pogled proti Grčiji

Slovence zdaj po osvojenem drugem mestu v soboto ob 16.30 čaka polfinalni obračun proti gostiteljem Grkom, ki so v prvem delu brez težav odpravili tako Dominikansko republiko (109:82) kot Egipt (93:71). "Kar bi sam izpostavil pri tej Grčiji, o čemer ne govori praktično nihče, je Pirej in dvorana Miru in prijateljstva, ki je zame najbolj grda, najbolj hladna dvorana v celotni Evropi. Sploh če je prazna, je res grozno, tribune so daleč stran, nekako odmaknjen si od vsega, nikoli nisem bil rad tam, niti kot igralec niti kot trener. Praktično ne vidiš tribun, res je specifična in se moraš na vse skupaj res navaditi. To bo verjetno dodatna prednost Grkov, ki imajo res dobro ekipo. Nimajo Sloukasa, ki je sicer pomemben člen. Menim, da so absolutno premagljivi, tudi pri njih je na koncu veliko odvisno od enega zvezdnika – Giannisa Antetokounmpa. Seveda gre za povsem drugačen tip igralca, kot je Luka, ne kreira toliko, niti približno, je pa res dober atlet in izjemno nevaren blizu koša," je dejal nekdanji slovenski selektor.

Ta je žogico sicer postavil na stran Grkov, ki so sicer na zadnjih dveh medsebojnih obračunih v lanskih pripravah na svetovno prvenstvo dvakrat premagali Slovenijo. "Na eni tekmi je vse mogoče, so pa zame Grki tukaj favoriti, tu je treba biti pošten. Bo težko, ni pa nemogoče. Tudi Litvo so fantje premagali v Kaunasu, bo pa po mojem mnenju ta tekma še težja, kot je bila tista takrat, ker imajo Grki res kakovostno ekipo, znajo pritiskati. To bo res zanimiva tekma," je dodal Zdovc.

Slovenci se bodo v soboto ob 16.30 pomerili z Grčijo. Foto: FIBA

Čakanje na priložnost

57-letni slovenski košarkarski strokovnjak je od sredine januarja brez dela, potem ko se je razšel s turškim Bursasporjem, zdaj pa čaka na novo priložnost za dokazovanje. "Kar zadeva morebitne ponudbe: ni bilo še nič res konkretnega, zanimivega, povsod se nekako znajdeš v nekem krogu kandidatov, trenerjev, pa se potem stvari hitro odvijejo v eno smer. Tako da bo, kot kaže, treba čakati, zdaj je že res pozno in je vse zaprto. Bomo pa videli med sezono, puščam si odprta vrata. Takšen je pač naš poklic," je z dopusta še sporočil Zdovc.

