Jessica Shepard blestela v Grčiji

Z lepim strelskim učinkom sta se izkazali tudi Zala Friškovec in Lea Debeljak. Friškovčeva je s Sopronom zmagala tako v evropskem pokalu kot madžarskem prvenstvu. Slovenska branilka je bila še posebej razpoložena na evropskem parketu, saj je dosegla skoraj tretjino točk svoje ekipe. Za zmago 79:66 je namreč dosegla 25 točk, dva skoka in šest podaj. Lea Debeljak je v belgijski ligi za zmago Mechelena nad Kortrijkom Špele Brecelj z izidom 94:62 prispevala 19 točk, pet skokov in podajo.

V Italiji je do tretje zaporedne zmage prišel Alama San Martino in se povzpel na sedmo mesto lestvice. S 102:64 je ugnal Alpo Villafranca. Tina Cvijanović je znova odigrala odlično. Na parketu je prebila 27 minut, dosegla 12 točk ter dodala dve podaji.

Vnovič je bila uspešna Eva Lisec. V ruski premier ligi je Ekaterinburg premagal moskovski Dinamo in Novosibirsk. Lisec je na prvi tekmi imela po štiri točke in skoke ter eno podajo, na drugi pa devet točk, šest skokov in tri podaje.

Dve visoki zmagi so zabeležile košarkarice Cinkarne Celje. V ligi Waba so s 115:59 premagale Novi Zagreb in v državnem prvenstvu s 94:57 Domžale. Lea Bartelme je proti Zagrebu zbrala 12 točk, šest skokov in devet podaj. Še bolj razpoložena je bila Blaža Čeh, saj je dosegla 27 točk. Nekaj dni kasneje je proti Domžalam soigralkam podelila kar 11 podaj.

V slovenskem državnem prvenstvu je Ilirija na derbiju premagala Triglav s 74:70. Ajda Burgar je za Kranjčanke dosegla 14 točk, sedem skokov in tri podaje. Na drugi strani igrišča sta znova odlično odigrali sestri dvojčici Hana in Sara Sambolić. Hana je zbrala 15 točk, tri skoke in podajo. Sara je dodala 10 točk, tri skoke in dve podaji.

