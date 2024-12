Muriću slovenski dvoboj v Španiji, Ciani blesti v NCAA

Nedelja je na parketu španske prve lige prinesla medsebojni obračun Eda Murića in Zorana Dragića. Razlog za zadovoljstvo v slovenskem obračunu je imel Murić, saj je Lleida ugnala Bilbao za 18 točk. Rekorder po številu uradnih nastopov v slovenskem dresu je v 17 minutah igre dosegel štiri točke ter imel skok in podajo. Dragić je na drugi strani igral 22 minut ter zbral šest točk, skok in tri podaje. Uspešnejši je bil med tednom v evropskem pokalu, ko je Bilbao s 95:88 ugnal Cholet. Devetim točkam je namreč dodal pet skokov in podajo.

Saša Ciani Foto: Vid Ponikvar V dresu univerze Illinois-Chicago je nov dvojni dvojček zabeležil Saša Ciani. Za zmago 77:69 je prispeval 15 točk, 10 skokov in podajo. Njegovo povprečje v sezoni tako znaša 12,5 točke in 10,3 skoke.

Zelo razpoložen je bil Luka Ščuka, ki je prišel z Braunschweigom do tesne zmage 92:91 nad Frankfurtom. Slovenski reprezentant je igral 25 minut in dosegel 15 točk ter imel po štiri skoke in podaje.

Matic Rebec pa je bil znova med bolj zaslužnimi za novo zmago ekipe FMP v ligi Aba, ki je bil z 98:91 boljši od Splita. Rebec je dosegel 22 točk ter imel še dva skoka in štiri podaje. V ligi Aba je z Dubajem do visoke zmage 104:66 nad Mornarjem prišel Klemen Prepelič.