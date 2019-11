Hrvaški strokovnjak ni imel razloga, da ne bi pomagal Dolenjcem

Za Krko je igral več let in bil njen trener že v preteklosti. Zdaj se je vrnil, saj želi pri uresničitvi zadanih ciljev pomagati dolenjskemu klubu, katerega navijač je z razlogom. Hrvaški strokovnjak Vladimir Anzulović bo imel Krko za vedno zapisano v srcu.

V pretekli sezoni lige ABA si je Krka v zadnjem krogu z zmago nad Olimpijo zagotovila obstanek v regionalni druščini. Pod taktirko Simona Petrova so vstopili tudi v novo sezono, a se je moral ta po petih krogih posloviti od novomeške klopi.

Dolenjci so hitro našli rešitev. Pripeljali so Vladimirja Anzulovića, ki že približno 20 let živi v Novem mestu. Na ponedeljkovi tekmi je z novo ekipo preskočil Mego Bemax. Krka je tako po šestih krogih jadranske druščine polovično uspešna in zaseda osmo mesto.

"Zadovoljen sem z zmago, s stvarmi, ki smo jih delali večji del tekme. Tri dni smo bili še skupaj. Nisem pričakoval kaj več. Fantje so me presenetili. Zmagali so zaradi srčne igre. Mega Bemax igra verjetno najbolj energetsko košarko v ligi ABA, ki nam ne ustreza," se je ponedeljkove tekme dotaknil novi prvi mož stroke.

Zmaga nad tekmecem iz spodnjega dela lestvice je za Krko v boju za obstanek izjemno pomembna, česar se zaveda tudi Anzulović: "Primarni cilj je, da ostanemo v ligi. Vse preostalo bi bil neuspeh. Rad bi, da se iz treninga v trening in iz tekme v tekmo dvigujemo. Vsaka zmaga je pomembna, ta nad Mego pa je bila zelo pomembna."

"To je moj klub"

Mlajši brat bolj uveljavljenega Dražena Anzulovića je za Krko igral štiri sezone, prav tako pa je že bil njen trener. Sprva je bil dvakrat pomočnik, leta 2016 pa so ga povzdignili v glavnega trenerja, potem ko je zamenjal Ivana Velića. Kmalu se je z Dolenjci veselil pokalne lovorike, vendar je moral ob koncu sezone zapustiti trenersko klop.

Krko je leta 2016 popeljal do pokalnega naslova. Foto: Vid Ponikvar

"Praktično v Novem mestu živim 20 let. Ko sem bil trener v Splitu ali Šibeniku, sem vsako priložnost izkoristil, da sem šel navijat za Krko. To je moj klub. Nimam razloga, da ne bi še enkrat pomagal. Liga ABA je največja liga na tem območju. Niso potrebovali veliko, da so me prepričali. Zame je to izziv," je dejal Anzulović.