Triglav si je po sezoni 2006/07 spet zagotovil prostor med prvoligaško košarkarsko druščino. V drugi ligi je bil pred prekinitvijo zaradi koronavirusa na prvem mestu - imel je enak izkupiček kot Sežana -, izpolnil vse pogoje za pridobitev licence, zato so se vrata v najvišji rang tekmovanja v Sloveniji odprla.

A vprašanje, ali bo tako, je še v zraku. V igri je namreč združitev s Šenčurjem. Predsednik tega Miha Kravanja je pred kratkim že poudaril, da obstaja ta možnost: "Idejo o sodelovanju oziroma povezavi ali priključitvi KK Triglav gojimo že nekaj časa, saj se nam zdi to smelo, racionalno in v duhu kakovostnejšega razvoja mladih ter uspešnega nastopanja članske ekipe, ki mora imeti cilj postati državni prvak. Na ta način bi lahko dejansko imeli gorenjskega predstavnika, ki bi nedvomno krojil sam vrh lestvice in v svojih vrstah razvijal lastni domači kader igralcev ter tako poskrbel za krepitev tradicionalno uspešnega 'gnezda' slovenskih košarkarjev."

Šenčur ne more izbirati, Triglav lahko

Gorenjska je bila v preteklosti že produkcijski center, iz katerega je v elitno evroligo in tudi ligo NBA odpotovalo kar nekaj košarkarjev. Gregor Fučka, Marko Milić, Roman Horvat, Gregor Hafnar, Dragiša Drobnjak, Mirza Begić, Jaka Blažič, Sašo Ožbolt, Domen Lorbek so med drugimi igrali za kranjski klub.

"Verjetno bomo štartali z mlajšo ekipo, kar je podobno kot v preostalih slovenskih klubih. Ne verjamem, da bomo še videli takšne ekipe, kot so bile v zadnji sezoni. Težko … Klubi moramo preživeti na tak ali drugačen način. Položaj je specifičen. V zraku je," pravi Roman Horvat glede prihodnje sezone Šenčurja. Foto: Vid Ponikvar

Posebno vez z njim ima Horvat, ki je zdaj podpredsednik pri Šenčurju. Združitev bi bila tudi po njegovem mnenju smotrna: "Ideja je padla. Sestanek smo imeli, sponzorji so se s tem strinjali. Kluba bi se morala dogovoriti, stroka prav tako, na kakšen način bi lahko sodelovali. Nič še ni določenega. Ni tako preprosto. Moramo se dobiti in predebatirati. Za zdaj ni še nič, le pogovori. Šenčur ne more izbirati, v kateri ligi bo igral. Lahko le v prvi. A lahko Triglav."

Razlog morebitnega združevanja? Koronavirus.

Razlog, zakaj kluba razmišljata o združitvi, lahko najdemo v posledicah, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa. Kar nekaj prvoligašev se bo znašlo v težavah, kako sestaviti proračun za prihodnjo sezono: "Vse ekipe bomo imele nižje proračune. Ne vemo, kako bo jeseni. Ne vemo še, ali bomo septembra in oktobra igrali, ker ni jasno, kako bo s koronavirusom. Klubi smo primorani v iskanje marsikatere rešitve. Realnost je, kakršna je. Ni rožnato. Glede sodelovanja s Triglavom ni nič določeno. Stvar dogovora. Dobiti se še moramo in pogovoriti. Je pa jasno, da se v en klub ne bi mogli združiti. Ideja je, da bi bil en klub v prvi, drug v drugi ligi in v drugem bi imeli mlajši košarkarji pravšnji poligon za razvoj."

Smiljan Pavič še ne ve, ali je končal kariero ali ne. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Tudi če ne bo združitve, pa je jasno, da bo imel Šenčur v prihodnji sezoni manjši proračun. Razmere so se zaradi koronavirusa spremenile, kar so na svojih plečih občutili tudi v Šenčurju, poudarja Horvat: "Verjetno bomo štartali z mlajšo ekipo, kar je podobno kot v preostalih slovenskih klubih. Ne verjamem, da bomo še videli takšne ekipe, kot so bile v zadnji sezoni. Težko … Klubi moramo preživeti na tak ali drugačen način. Položaj je specifičen. V zraku je. Lahko se namreč dogovoriš s sponzorjem, potem pa gre njegovo poslovanje zaradi trenutnega položaja v napačno smer. In kaj boš potem naredil? Do jeseni je lahko namreč še veliko sprememb. Vsaka stvar pa je za nekaj dobra. Verjetno bodo več igrali domači košarkarji. Kakovost bo sicer nižja, ampak bo za vse enako."