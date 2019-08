Goran Dragić: Tudi če bi se uvrstili na olimpijske igre, tam ne bi zaigral

Goran Dragić je včeraj skupaj s partnerji v izjemno sproščenem vzdušju in ob veliki podpori slovenskih navijačev zagnal veliki dobrodelni projekt prenove košarkarskih igrišč po Sloveniji. Slovenski košarkarski šampion je v senci dogodka spregovoril tudi o novi sezoni, slovenski reprezentanci in poškodbi. "Tudi če bi se uvrstili na olimpijske igre, tam ne bi zaigral," pravi Dragić, ki je med drugim povedal, da bo klubsko kariero najverjetneje sklenil v ZDA.

Za Goranom Dragićem je zaradi številnih poškodb ena od slabših sezon v ligi NBA. Kljub nekaterim govoricam, da bo Dragić poleti zamenjal svoje delovno okolje, bo slovenski košarkar ostal v Miamiju. Čez lužo se bo 33-letni košarkar zdrav in pripravljen na delo podal konec avgusta. "Normalno treniram, za mano so težki treningi. Tukaj sem moral kar nekajkrat poskusiti za tri, da sem zadel, a nič hudega, ko bo šlo za pravo tekmo, bo šlo," je nekoliko v šali povedal Dragić, ki je leta 2015 z Miamijem podpisal štiriletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno sezono, za kar se je član Miamija tudi odločil.

Goran Dragić na otvoritvi prenovljenega igrišča v Tivoliju:

Miami je v prejšnji sezoni tekmovanje sklenil že po rednem delu, varovanci Erica Spoelstre so v vzhodni konferenci zasedli deseto mesto in sezono, kljub drugačnim željam, sklenili že aprila. "Pričakovanja pred novo sezono so vsako leto ista, vedno si želimo uvrstitve v končnico in priti čim dlje. Moja osebna pričakovanja bodo morda letos nekoliko drugačna, saj si želim predvsem ostati zdrav vso sezono. To je tisto glavno, kar mi povzroča skrbi oziroma se na to še bolj fokusiram," je zaupal Dragić, ki je lani zaradi težav s kolenom odigral le 36 tekem.

"V glavi je še vedno strah, da se bo zgodilo kaj nepredvidljivega. Mislim, da lahko to spremenim le s treningom, da pridobim gotovost, da bo noga v redu, in potem bo vse steklo," je prepričan Ljubljančan, ki je lani v povprečju dosegel 13,7 točke na tekmo.

Novi zvezdniški soigralec

Dragić bo imel v novi sezoni pomoč v Jimmyju Butlerju. Foto: Gulliver/Getty Images Dragić je pred dobrim mesecem dobil tudi novega zvezdniškega soigralca. Na Florido se je preselil Jimmy Butler, ki je podpisal štiriletno pogodbo za 142 milijonov dolarjev. Nekdanji igralec Chicaga, Minnesote in Philadelphie je v Miami prišel kot del posla med štirimi ekipami severnoameriške lige NBA. "Jimmy je dober igralec, je košarkar All-Star in ameriški reprezentant. Že njegova statistika pove dosti o njem. Je zmagovalec, ki trdo dela. Mislim, da bo dober dodatek k naši ekipi," je prepričan Dragić.

Je pa poleg Butlerja med poletjem klub zamenjalo veliko zvezdnikov, med drugim tudi Kevin Durant in Kyrie Irving. "Vsi ti prestopi, ki so se zgodili poleti, so dobri za ligo NBA. Najboljši igralci so se malo bolj razpršili po klubih, zato bo liga zagotovo spet bolj zanimiva in ne bo v ospredju le nekaj klubov. Mislim, da bo letos tekmovanje bolj konkurenčno. Miami je pred začetkom sezone na podobni točki kot vsako leto. Z Butlerjem smo sicer pridobili enega zvezdnika, v ospredje bomo potisnili še mladega Bama Adebaya. Bomo videli, kako bo ekipa rasla skozi sezono. Kemija se mora vsako leto zgraditi z ničle, nato pa upam, da bo steklo," razmišlja slovenski košarkar, ki mu bosta družbo čez lužo delala še dva Slovenca.

Vesel prihoda Čančarja

Poleg Luke Dončića se v ligo NBA seli tudi Vlatko Čančar, ki bo branil barve Denverja. Dončić se bo z Dragićem prvič na parketu srečal 14. decembra, ko bo Dragić z Miami Heat gostoval v dvorani American Airlines v Dallasu. Z Denverjem pa se bo Miami prvič srečal že 5. novembra. "Vsaka tekma je zame posebna, saj sem star že 33 let in se lahko vsak dan zgodi, da bom moral končati kariero. Zagotovo pa bosta obračuna z Vlatkom Čančarjem in Luko Dončićem še nekoliko bolj posebna. Upam, da se bo teh tekem spet udeležilo čim več slovenskih navijačev in da bomo ustvarili tako vzdušje, kot je bilo marca v Miamiju," upa Dragić, ki v ZDA najbolj pogreša tisto pristno navijaško vzdušje.

Goran Dragić je v lanski sezoni užival ob podpori navijačev na obračunu z Dallasom in Luko Dončićem. Foto: Reuters

"V ZDA najbolj pogrešam predvsem to navijanje, ki ga ustvarijo naši navijači. Lani sem to spet občutil na obračunu proti Dallasu in se spomnil na evropsko prvenstvo. V ZDA je vse skupaj bolj kot gledališče, manjka evforije in zagrizenosti med navijači," pojasnjuje Dragić, ki z navdušenostjo pozdravlja prihod novega Slovenca v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu.

"Vsak igralec, ki pride v NBA iz Slovenije, je velika stvar. V preteklosti je čez lužo igralo dosti slovenskih košarkarjev, nato pa je nastopila suša, saj sva nekaj časa igrala le jaz in Beno Udrih. Zelo sem vesel, da mladi košarkarji napredujejo. Za podmladek se nimamo kaj bati, zato sem zelo vesel," pripoveduje Dragić.

"Dallas? Več sem slišal o Los Angeles Lakers" "Na koncu koncev sem profesionalec in kjerkoli bom igral, bom dal vse od sebe," pravi Dragić. Foto: Reuters

Ko se je v ligi NBA letos poleti odprla tržnica, se je govorilo tudi o morebitnem prestopu Dragića k Dallas Mavericks, a ga na koncu ni bilo. "Novice o selitvi v Dallas se me niso posebej dotaknile, saj se različne govorice pojavljajo vsako leto in sem tega že navajen. V tem času, ko sem v NBA, sem postal tako mentalno stabilen, da če se menjava zgodi, se pač zgodi. Na koncu koncev sem profesionalec in kjerkoli bom igral, bom dal vse od sebe," pojasnjuje Dragić, ki govoricam o selitvi v Teksas ni dajal prevelikega pomena.

"Agent mi je omenjal predvsem možnost selitve k Los Angeles Lakers, Dallasa ni omenjal. Vesel sem, da bom ostal v Miamiju. Sin bo letos začel obiskovati prvi razred, v Miamiju imamo že dom in šolo, zato bi bila selitev še dodatna skrb," pravi.

Reprezentančne poti nepreklicno konec

Za slovenske navijače je še kako živ na 17. september 2017, ko je slovenska reprezentanca osvojila zlato odličje na evropskem prvenstvu. Kljub evforiji, ki so jo ustvarili slovenski košarkarski mušketirji, pa je nekaj grenkega priokusa pustil konec reprezentančne poti zlatega slovenskega kapetana.

Leta 2017 je s Slovenijo postal evropski prvak in zadnjič oblekel dres s rezprezentančnim grbom. Foto: Vid Ponikvar

"Eurobasket je že za nami, od takrat sta minili že dve leti. Živimo v sedanjosti in si želimo čim bolje opravili s treningi in tekmami. Ponosni smo na to, kar smo ustvarili, je pa ta zgodba že za nami. Z vsemi reprezentanti in štabom smo v odličnih odnosih, veliko treningov opravim z Radom Trifunovićem. Še vedno se gibljem v teh krogih, slovenski reprezentanci želim vse najboljše. Tudi kvalifikacijska skupina za evropsko prvenstvo je zelo ugodna, mogoče bodo letos lahko zaigrali tudi vsi najboljši igralci, zato se veselim spremljanja te zgodbe," pravi Dragić.

Pa bi še kdaj oblekel reprezentančni dres? "Moja reprezentančna pot je končana. Tudi če bi se uvrstili na olimpijske igre, tam ne bi zaigral. Stoodstotno sem se odločil, da je konec. Nisem tak, da bi spreminjal svoje odločitve in tudi zdaj jih ne bom. Za reprezentanco sem naredil vse, kar je bilo v moji moči. Zdaj pa naj drugi igrajo in uživajo, jaz pa bom navijal," je odločen Dragić, ki bo svojo klubsko kariero skoraj zagotovo sklenil v ZDA.

Nikoli več v Evropi

Kariero bo sklenil v ZDA. Foto: Reuters "Ni realno, da bi kariero končal v Evropi oziroma v Ljubljani," je bil iskren Dragić, ki je tako zavrnil namigovanja ljubljanskega župana Zorana Jankovića, da bi se ob koncu NBA kariere podal še v Ljubljano. "V zvezi z nastankom Cedevite Olimpije ne morem nič komentirati, saj nimam nobenih informacij. Če pa bo projekt speljan tako, kot mora biti, bo to za Ljubljano in slovensko košarko več kot odlično. Zelo pomembno je, da bi Slovenija imela velik in finančno stabilen klub. Upam, da jim bo uspelo ustvariti dobre rezultate," pravi Dragić, ki bo v prihodnjem mesecu poleg treniranja budno spremljal tudi svetovno prvenstvo, kjer pa žal ne bo slovenske reprezentance.

"Mislim, da so Američani kljub vsem odpovedim še vedno favoriti, saj so v fizični pripravljenosti daleč pred vsemi. Trenira jih Greg Popovich in vsi vemo, kaj on pomeni v košarki," je še sklenil slovenski košarkar, ki bo prvo tekmo z Miamijem v novi sezoni odigral 23. oktobra na domačem parketu proti Memphisu.

