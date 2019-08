Nove težave za reprezentanco ZDA in selektorja Popovicha

Vprašljiv je tudi nastop košarkarja moštva Boston Celtics Marcusa Smarta, ki ima težave s poškodbo mečne mišice in je izpustil priprave v trenažnem centru v Las Vegasu.

Že pred tem sta selektorja ZDA Gregga Popovicha obvestila Andre Drummond (Detroit Pistons) in Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers), da ne bosta mogla pomagati ekipi.

Nastopu na letošnjem svetovnem prvenstvu, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom, so se že pred tem odrekli največji ameriški zvezdniki lige NBA, kot so LeBron James, Stephen Curry, James Harden, Anthony Davis in Kawhi Leonard.

Ameriško selekcijo v okviru priprav prva tekma čaka v petek v Anaheimu v Kaliforniji proti Španiji. Nato jih čakata še pripravljalni tekmi v Avstraliji proti domačinom Avstralcem in Kanadčanom.