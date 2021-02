Golemac opozarja in poudarja, da ni čas za slavje

"Ni časa za kakšno slavje. Nismo se prebili še nikamor in še nič naredili. Zadovoljen sem z igrami. Analizirali smo igre Partizana in Bourga, da se bomo pripravili na slednjega. Dva dni priprav je privilegij. Zadnje štiri, pet tekem smo igrali zelo zgoščeno in smo imeli le trening za pripravo," je glavni trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac sprva stopil na žogo, potem ko so njegovi košarkarji v soboto v ligi ABA porazili Partizan.

To je bila peta zaporedna zmaga, in v pravem ritmu želijo nadaljevati tudi danes, ko bodo v okviru EuroCupa gostovali pri Bourgu, ki je prejšnji teden v Ljubljani padel z 91:94.

Andjušić je tekmo ob koncu tedna izpustil

Foto: Vid Ponikvar "Ni velikih skrivnosti. Ob koncu tedna so Francozi spet odigrali dobro tekmo. Imajo pa nekaj težav s poškodbami. Andjušić (Danilo Andjušić je bil prejšnji teden v Stožicah s 25 točkami nerešljiva uganka za Olimpijo, op. a.) ni igral. Možnosti za napredovanje še imajo, so rahle. Ne pričakujem, da se bodo predali. Odigrati moramo po najboljših močeh. Pokazati moramo bistveno boljšo obrambo kot v Ljubljani, če se želimo vrniti z dvema točkama in nadaljevati s pozitivnim rezultatom," opozarja Golemac.

Verjetno lahko pričakujemo, da bo Andjušić v sredo ob 21. uri vendarle zaigral, saj Francozi lovijo zadnji vlak, da bi morebiti še ujeli uvrstitev v četrtfinale. Na zadnjih tekmah pa so pogrešali tudi Alena Omića: "Če Andjušić ne bo igral, bo jasno to spremenilo igro. Vendarle je najbolj nevaren strelec. Zadnjo tekmo francoskega prvenstva so odigrali povsem drugače. Žoga je šla več na Peacocka (Zachery Peacock, op. a.), Wright (Zack Wright, pred leti igral za Olimpijo, op. a.) je dobro organiziral, kreiral za druge. Ni takšen strelec kot Andjušić, a po drugi strani vključi preostale košarkarje. Pripravili se bomo na oba scenarija."

Budućnost je videti kot glavni tekmec za vstop v četrtfinale

Jaka Blažič je motor ekipe Cedevite Olimpije. Foto: Vid Ponikvar Konec tedna se bo Cedevita Olimpija nato pomerila v ligi ABA še tretjič v zadnjih dveh tednih z Budućnostjo. Ta je tekmec Ljubljančanov tudi v EuroCupu, konec januarja pa je naredila še menjavo na mestu glavnega trenerja. Petra Milojevića je nasledil Dejan Milojević, ki je vrsto let uspešno delal v Megi in v ligo NBA pospremil tudi Nikolo Jokića: "Budućnost ni bila slaba s Petrom. Prišli so v krizo. Z novim trenerjem, ki je zelo dober strokovnjak, bodo igrali hitrejšo košarko. Kot jo je demonstriral pri Megi. Bomo videli, kako bo z Virtusom ta teden. Z Budućnostjo nato igramo v ligi ABA. Pričakujem, da se bodo igralci želeli novemu trenerju dokazati. Zato bodo garali in skušali narediti vtis. Pričakujem boljšo Budućnost."

Cedevita Olimpija je obakrat premagala črnogorskega predstavnika v tej sezoni. V EuroCupu s 74:71, zato lahko pričakujemo, da bo o drugem potniku v četrtfinale iz te skupine odločal povratni dvoboj v Podgorici, ki je predviden 9. marca. Lahko pa bi bilo do takrat že vse rešeno, če bi Virtus premagal Budućnost v sredo, Olimpija pa Italijane na domačih tleh 2. marca.

Premor bo koristil

Foto: Vid Ponikvar "Zagotovo bomo spremljali, kaj se bo dogajalo na drugi tekmi, a to ne bo odločilno. Do konca bodo nato še trije krogi. Pomembno je, da gremo iz tekmo v tekmo. Vse bomo naredili, da ostanemo, kjer smo zdaj."

Če ne bi 11. februarja liga ABA v koledar uvrstila odpadle tekme s Krko, bi imeli Ljubljančani dolg tekmovalen premor, saj nato sledi še reprezentančna akcija. A četa Jurice Golemca kljub vsemu več kot dva tedna ne bo v celoti trenirala skupaj. 27. februarja je nato naslednja tekma lige ABA proti FMP. Da je luknja takšna, je težava na domačih tleh. Naslednji teden bi moral biti zaključni turnir pokala Spar, a so ga odpovedali, saj sta bila do prekinitve tekmovanja zaradi razmer, povezanih s covid-19, odigrana le uvodna kroga.

"Fantje so zelo utrujeni. V zadnjih dveh, treh tednih nismo imeli prostih dni. Za igralce, ki imajo družine, je to zelo težko. Ta čas nam bo prišel prav. Ne samo zaradi fizičnega, temveč predvsem zaradi mentalnega vidika. Ni se lahko vsak dan pripravljati na nasprotnike," je v bližnjo prihodnost pogledal Golemac.