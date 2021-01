Novomeščani izgubili pri Ciboni, Ljubljančani ugnali Partizan

Krka je doživela četrti zaporedni poraz v ligi Aba, skupno jubilejnega desetega, tako da jo v preostanku tekmovanja čaka ogorčen boj za pobeg z dna razpredelnice oziroma od trinajstega mesta, ki vodi v kvalifikacije za obstanek.

Cibona, ki je Novomeščanom mero vzela že na prvi tekmi, je bila v vodstvu od začetka do konca. Krka je do priložnosti za preobrat prišla v zadnji četrtini, ko se je približala na 66:68, a je nato znova slabo odigrala obrambo in hitro zaostala z 68:76.

Krka bo pred tritedenskim premorom, ki ga bo verjetno izkoristila tudi za igranje zaostalih tekem s Cedevito Olimpijo in FMP, v ponedeljek, 8. februarja, gostila Crveno zvezdo.

Vitaminski zmaji so premagali Partizan. Foto: Vid Ponikvar

Ljubljančani nadaljujejo zmagovito

Zasedba Jurice Golemca nadaljuje niz dobrih predstav in zmag. V 17. krogu je doma premagala Partizan z 78:65. Ljubljančani imajo razmerje 12-3 ter dve zaostali tekmi s Crveno zvezdo in Krko, na zadnjih devetih tekmah v tem tekmovanju pa so zabeležili osem zmag. Hkrati so se Beograjčanom oddolžili za poraz na prvi tekmi s 77:86.

Cedevita Olimpija je do zmage prišla šele v zadnji četrtini. Po devetih zaporednih točkah Luke Rupnika je prednost sedmih točk po treh četrtinah povišala na 68:55.

Tekmecu je znova zabila štirinajst trojk, a tokrat za razliko od prejšnjih tekem, ko je izza polkroga metala s skoraj 50-odstotno natančnostjo, je danes poskusila štiridesetkrat (35%).

Odlično partijo je spet prikazal kapetan Jaka Blažič, ki je na krilih naziva MVP tedna v evropskem pokalu dosegel 28 točk in zbral statistični 30 - trojke 5:10, 5 skokov, 3 podaje. Blažič, ki je prvi strelec evropskega pokala, v regionalnem tekmovanju zaseda drugo mesto v tej kategoriji s povprečjem 21,15 točk. Prvi je član Mege Filip Petrušev z 29,07 točk.

Cedevito Olimpijo prihodnji teden čakata dve preizkušnji v gosteh; v sredo v evropskem pokalu proti Bourgu v Franciji ter v soboto pri Budućnosti v Podgorici.

Liga ABA, 17. krog: Sobota, 30. januar:

FMP : Budućnost 88:99



Cedevita Olimpija : Partizan 78:65 (62:55, 40:37, 22:18)

Blažič 28, 5 sk., 3 asist., Perry 14, Hopkins 10, 9 sk.; Jaramaz 15, Paige 11



Mornar : Borac 86:72 Nedelja, 31. januar:

Cibona : Krka 78:69 (19:15, 41:33, 60:49)

Prkačin 20, Markota 14; Barič 15, Lapornik 11 Ponedeljek, 1. feburar:

19.00, Crvena zvezda - Mega

21.00, Igokea - Split

Lestvica: 1. Mornar 16 tekem - 29 točk

2. Cedevita Olimpija 15 - 27

3. Budućnost 15 - 27

4. Igokea 15 - 27

5. Mega 16 - 27

6. Crvena zvezda 13 - 24

7. Partizan 16 - 23

8. Split 16 - 21

9. Krka 15 - 20

10. FMP 15 - 20

11.Cibona 14 - 18

12. Borac 14 - 18

13. Zadar 12 - 15

------------------------------------

14. Koper Primorska 16 - 0

