Lovljenja je konec: vesel je, da je zraven

Cedevita Olimpija je v rezultatskem smislu naredila v tej sezoni velik napredek. V ligi ABA je pri vrhu, v EuroCupu, ki je drugo najmočnejše klubsko tekmovanje v Evropi, je na dobri poti do četrtfinala. Sredi sezone se je v zmajevo gnezdo vrnil Luka Rupnik, ki je izpostavil pozitiven odnos soigralcev in se dotaknil tudi organizacije kluba.

Za Luko Rupnika je Cedevita Olimpija tretji klub v tej sezoni. Začel jo je pri Nymburku, se preselil v njemu priljubljeno Španijo v Zaragozo, v začetku decembra pa okrepil vrste Cedevite Olimpije. Član ljubljanskega kluba je bil že med letoma 2012 in 2016, hitro pa je opazil razliko od takratnega obdobja.

"Druga raven je. Trenutno se lahko organizacija primerja z najboljšimi v Evropi. Stožice so že tako ali tako med najbolj modernimi. Kar se tiče kluba, je tako urejeno, da se lahko vsak košarkar osredotoči le na treninge, delo. Mislim, da se to odraža v igri. Konec koncev tudi v rezultatih. Zelo žal mi je, da zaradi koronavirusa navijači ne morejo biti na tribunah. Mislim, da bi imele Stožice kar nekaj tisoč ljubiteljev košarke," razlaga Rupnik.

Iz dneva v dan se počuti bolje

V tretji mesec je vstopil organizator igre, v tem času pa se aklimatiziral v okolje in samo igro Olimpije: "Vzdušje je iz dneva v dan boljše. Temu botrujejo zmage. Zadnje čase igramo dobro. Ekipa me je dobro sprejela, trenerski štab tudi. Ko sem se vrnil domov, sem vedel, da bom nekaj časa rabil, da pridem v pravi ritem. Iz dneva v dan se počutim bolje. Na začetku sem sicer imel kar nekaj težav, ker sem moral vsako drugo tekmo pavzirati. Lovil sem se. Zdaj sem OK in vesel, da sem zraven."

Kendrick Perry in Luka Rupnik sta osrednja organizatorja igre Cedevite Olimpije. Foto: Sportida

V igro prihaja kot menjava za Kendricka Perryja, ki se je izkazal za odlično okrepitev. Pred njegovim prihodom je bil v ljubljanskem gnezdu še izkušeni Roko Leni Ukić, ki zdaj igra za Split. O tem, kako poteka sodelovanje z ameriškim košarkarjem, je Rupnik pristavil: "Zelo dobro. KP je zelo dober fant. Stroj je. Tako kot na tekmah je tudi na treningih profesionalen. Izjemen igralec je. Jurica (trener Jurica Golemac, op. a.) nama zaupa pri organizaciji igre. Pogovarjamo se, kje bi lahko izboljšala ekipo. Na trenutke je malce tih in ga preglasim ter poskušam, da še on malo bolj govori. Pozitiven, dober igralec je. Mislim, da dobro sodelujeva. Upam, da dobro organizirava igro."

"Jaka? Vesel sem zanj"

Prvi mož Cedevite Olimpije pa je Jaka Blažič, ki je najboljši strelec in večkrat tudi mož odločitve. S kapetanom zmajev sta velika prijatelja že od prej, zato je vesel, da si zdaj delita garderobo: "Srečen sem zanj, da je vstopil v življenjsko formo. Trenutno je eden izmed najboljših v Evropi, zagotovo pa eden največjih garačev. Ekipa ga je sprejela kot vodjo. V težkih trenutkih nam je znal pomagati. Me ne preseneča. Vedel sem, da je tega zmožen. Hkrati sem vesel zanj. Največje zasluge za rezultate gredo njemu."

Z Jako Blažičem sta prijatelja, Luka pa poudarja, da je velikokrat v tej sezoni že rešil tekmo. Foto: Vid Ponikvar

Pred njima in preostalimi izbranci Jurice Golemca je nova preizkušnja v EuroCupu. V sredo bodo odigrali še drugo tekmo proti francoskemu Bourgu, ki so ga prejšnji teden premagali v Stožicah. Z novo zmago bi Ljubljančani naredili odločen korak proti uvrstitvi v četrtfinale drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi, kar bi bil lep uspeh. "Bourg je dobra ekipa, kar smo videli v Stožicah. Imajo nekaj kakovostnih posameznikov. Poznala se je odsotnost Alena Omića. Tja gremo pripravljeni. Verjamem, da smo se po zmagi proti Partizanu spočili in se že pripravljamo na sredino tekmo," se je še naslednjega tekmeca dotaknil košarkar iz Idrije, ki nenehno prejema vprašanja, kdaj bo možno spet obiskovati tekme Olimpije. A stanje s koronavirusom še ne omogoča obiska športnih prireditev, kar je velik udarec za klube.