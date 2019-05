Golden State brez Duranta v boj za polfinale NBA #video

Trener Steve Kerr je sporočil novico in v isti sapi dodal, da bodo morali preostali košarkarji pritisniti na plin.

"On je brez dvoma najboljši igralec lige v končnici. Res je bil fantastičen. Zdaj bodo dobili priložnost fantje, ki je sicer ne bi dobili. Upam, da jo bodo izkoristili," je dejal Kerr.

Durant, ki je v povprečju dosegal po 34,2 točke v končnici, je moral peto tekmo dvoboja s Houstonom predčasno končati v tretji četrtini, ko je začutil bolečine v mečni mišici.

Bojevniki vodijo s 3:2 v zmagah.

The Warriors announced Kevin Durant suffered a right calf strain after he exited Game 5 during the 3rd quarter. pic.twitter.com/3rSHn2g9FV