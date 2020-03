Evroliga (še) brez krčenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vodstvo evrolige dva tedna po prekinitvi tekmovanja vztraja pri prvotni tekmovalni shemi z zaključkom rednega dela, četrtfinalom in zaključni turnirjem.

Sredina telekonferenčna seja vodstva najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja v košarki ni postregla z odločitvami o krčenju tekmovalnega programa ali predčasnem koncu sezone zaradi epidemije koronavirusa. Evroligaši vztrajajo pri načrtovanem številu tekem in sprejemajo zgoščen urnik ter podaljšanje sezone.

Ker pa je Evropa zaradi ukrepov v boji proti bolezni Covid-19 povsem ohromljena in ni jasno, kdaj bi se lahko življenje normaliziralo, dvorane pa bi se odklenile, so v sporočili za javnost pri evroligi zapisali tudi da, bodo "analizirali potencialne alternativne rešitve, ki bi jih aktivirali, če bi to zahtevale razmere."

V kratkem pa gre pričakovati še uradna evroligaška navodila o usmeritvah klubom, ki vključujejo tudi prilagoditve plač v času tekmovalnega premora in zeleno luč igralcem ter trenerjem za začasno vrnitev domov.