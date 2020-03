Srbija "rešuje" Željka Obradovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so Turki zadnji v Evropi prekinili državno košarkarsko prvenstvo, bo srbska vlada poskrbela za nemoteno vrnitev trenerja Fenerbahčeja Željka Obradovića v domovino. V klubu so medtem medijske zapise o razkolu v slačilnici označili za lažne.

"Težko je te dni razmišljati o košarki," je pred dnevi, ko je v Turčiji še potekalo državno prvenstvo, dejal prekaljeni srbi trenerski maček Željko Obradović. Ob dvigu krivulje okuženih z novim koronavirusom so dvorane nazadnje zaklenili tudi Turki, številni klubi pa so se odločili za ekipna testiranja. Kot poročajo iz Istanbula, so bili rezultati vseh pri Fenerbahčeju negativni.

Obradović bo konec zdravstvene krize pričakal doma, kar je na novinarski konferenci sporočil kar srbski zunanji minister Ivica Dačić. Kot je dejal, bo Srbija v Istanbul po svoje rojake poslala posebno letalo. "Na letalu bo s svojo družino tudi Željko Obradović," je potrdil Dačić.

Turška liga je sicer prekinjena od 19. marca, evroligaški "promet" se je zaustavil že en teden pred tem. V prvi je Fenerbahče trenutno tretji, v najmočnejšem evropskem tekmovanju pa osmi, torej na robu mest, ki bi, če bi tekmovanje potekalo kot ponavadi, vodila v končnico. Prav zaradi tega so se v zadnjih tednih večkrat pojavili namigi o tem, da se utegne kar devetkratni evropski klubski prvak po sedmih letih posloviti od turškega velikana.

Pred dnevi je sicer kar nekaj pragu dvignil zapis v več turških medijih o tem, da naj bi Fenerbahče pri večjem delu igralskega kadra močno zamujal z izplačili plač, medtem ko naj bi bili prilivi na Obradovićev račun redni. Še več, kot so poročali turški mediji, je zaradi tega v slačilnici zavladal nemir. Klub je novice že označil za lažne ter zatrdil, da so igralci in trener v skupnem plačnem paketu.