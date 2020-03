Zvezdnik lige NBA preživlja težke čase: mama zaradi koronavirusa v komi

Član Minnesote Karl-Anthony Towns, ki v povprečju dosega 26,5 točke, 10,8 skoka in 4,4 asistence na tekmo, kar ga uvršča med najbolj raznovrstne košarkarje v ligi NBA, je razkril, da je z družino v težkem položaju.

Na družbenem omrežju je sporočil, da je njegova mama Jacqueline Cruz, ki je okužena z novim koronavirusom, v komi.

"Pomembno je, da se vsi zavedajo resnosti razmer, ki zaradi koronavirusa vladajo po svetu. In mislim, da položaj, v katerem smo, lahko pomaga, zato sem se odločil, da posnamem video in ga delim z vami. Prejšnji teden so mi dejali, da se starši ne počutijo najbolje. Prvi odziv je bil, naj gredo nemudoma po pomoč v bolnišnico. Ni razloga, zakaj bi čakali. Ker se po nekaj dneh stanje ni izboljšalo, smo opravili dodatne preglede. Sestra je rekla mami, naj se testira na koronavirus. Vse slabše se je počutila. Njena telesna temperatura je bila vseskozi čez 39 stopinj, včasih se je spustila na 38,8, vendar nato takoj poskočila nazaj. Pljuča so bila vse slabša, kašljala je vse pogosteje. Slabela je. Upali smo, da bo naslednje zdravilo pomagalo," je povedal Towns.

Dali so jo v umetno komo in priključili na aparate. Upajo, da se bo zdravstveno stanje izboljšalo. "Borili se bomo in zmagali. Mama je najmočnejša ženska, kar jih poznam. Vem, da bo premagala bolezen. In veselili se bomo, ko bo zmagala," je dejal Towns, ki je s svojim videom želel sporočiti Američanom, naj resno jemljejo nevšečnost, ki sliši na ime koronavirus.

Nekateri so opozorila države že vzeli resno, a so posamezniki, ki še vedno mislijo, da so nedotakljivi, in se družijo v večjem številu. Po zadnjih podatkih je v ZDA okuženih več kot 50 tisoč ljudi, umrlo pa jih je nekaj več kot 700.