Američan s slovenskim potnim listom na pragu sanj, na trnih tudi Dončić

V Kaunasu bo danes postal znan novi prvak evrolige. Za naslov se bosta pomerila najboljša ekipa rednega dela Olympiacos in Real Madrid z Anthonyjem Randolphom. Že prej obračun za tretje mesto čaka petkova poraženca polfinalnih obračunov Barcelono Mika Tobeyja in Monaco.

Evroliga, zaključni turnir, finale in tekma za tretje mesto:

Nedelja, 21. maj:

Navijači Olympiacosa in Real Madrida odštevajo ure do finala evrolige, ki bo dal odgovor na to, kdo bo na prestolu najmočnejšega košarkarskega tekmovanja nasledil prvaka zadnjih dve sezon Anadolu Efesa. Navijači Olympiacosa so po zmagi svojih varovancev v polfinalu "ponoreli", po poročanju nekaterih grških medijev pa naj bi iz Grčije v soboto poletela štiri čarterska letala, medtem ko naj bi Olympiacos na finalnem dnevu v Kaunasu podpiralo okoli sedem tisoč privržencev grške ekipa. Bučno podporo je imel Olympiacos že v polfinalu, ko je po preobratu in izjemni tretji četrtini (27:2) pred približno pet tisoč svojimi navijači ugnal Monaco.

"Tretji del srečanja proti Monacu je bil res izjemen. Uspelo nam je tudi zaradi izjemnih navijačev, skušali bomo zmagati za njih. Upam, da nas bodo še naprej tako bučno podpirali. Ves čas čutimo njihovo podporo, res nas ponese," je po koncu polfinala dejala Shaq McKissic. Olympiacos je redni del evrolige končal na vrhu razpredelnice z izkupičkom 24-10 oziroma zmago več od tretjega Real Madrida. V četrtfinalu je poskrbel, da Turčija prvič po 2014 oziroma zadnjih sedmih izvedbah tekmovanja nima svojega predstavnika na zaključnem turnirju. Fenerbahče je na odločilni tekmi doma premagal z 79:68, nato pa je bil v polfinalu boljši še od že omenjenega Monaca. Olympiacos ima v svojih vitrinah tri naslove v evroligi, zadnjega je osvojil v sezoni 2012/13.

Navijači Olympiacosa so v teh dneh zavzeli Kaunas. Foto: Reuters

Real v polfinalu strl Barcelono, Randolph: To je le dokaz, da je potrebno trdo garati

Da je klub za veliki oder, pa je v zadnjem času še enkrat več dokazal Real Madrid. Ta je v četrtfinalni seriji po zaostanku z 0:2 v zmagah na koncu s 3:2 izločil Partizan, nato pa v velikem slogu v polfinalu še Barcelono (78:66). Real Madrid, ki ima v svojih vrstah enajst igralcev z izkušnjami iz lige NBA, je najtrofejnejši evropski klub - zadnjega od desetih evropskih naslovov je osvojil 2018 v Beogradu z Luko Dončićem na čelu, ki bo tudi tokrat zagreto držal pesti za svoj nekdanji klub. V zasedbi Real Madrida bosta tako kot v polfinalu manjkala trije pomembni posamezniki, poškodovana Gabriel Deck in Vincent Poirier in kaznovani Guerschon Yabusele.

Finale nestrpno pričakuje tudi Anthony Randolph, ki se je aprila vrnil po kar 293 dneh brez košarke, saj je okreval po hudi poškodbi kolena. Američan s slovenskim potnim listom, ki je bil del Realove zasedbe tudi leta 2018, bo v finalu edini slovenski predstavnik. V polfinalu je v slabih sedmih minutah na parketu dosegel šest točk. "Ta zmaga v polfinalu je verjetno ena najboljših v mojih karieri. Počutim se odlično. Zadnji dve leti sta bili res težki in da sem zdaj tu in igram je res neverjetno. To je le dokaz, da je potrebno trdo garati. Olympiacos spoštujemo tako kot Barcelono. Čaka nas težek boj in skušali bomo narediti vse, da dobimo tudi to tekmo," je dejal Randolph.

Mario Hezonja je opozoril na izkušene igralce Reala. Foto: Guliverimage

"Verjeli smo, da nam lahko uspe. Celotno sezono smo imeli vzpone in padce, na trenutke res nismo igrali dobro. A kar dela našo ekipo posebno so Sergio Rodriguez, Rudy Fernandez, Sergio Llull in Adam Hanga. Oni so rojeni zmagovalci in nam dajejo tudi ostalim zmagovalno miselnost," je pred finalom poudaril košarkar Reala Mario Hezonja. "Olympiacos je izjemna ekipa, nič čudnega ni, da so redni del končali kot najboljša ekipa. Dvakrat so nas ugnali v rednem delu sezone, tako da smo pripravljeni na vojno," je še dejal Hrvat.

Najuspešnejši klubi v evroligi: 10 naslovov - Real Madrid

8 - CSKA Moskva

6 - Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos

5 - Varese

3 - Olympiacos, Olimpia Milano, Rigas ASK, Split

...