Visok poraz Samarjevih, Američan šokiral Real

Z obračunom med berlinsko Albo Žige Samarja in Anadolu Efesom se je začel sedmi krog evrolige. Visoke zmage so se s 86:70 veselili košarkarji turškega kluba, Samar pa je ob šestem porazu svoje ekipe dosegel dve točki. Maccabi Tel Aviv je po košu v zadnji sekundi z 79:78 premagal Real Madrid, Olympiacos pa je s 95:74 premagal do tega kroga vodilno Barcelono, ki je klonila drugič v sezoni. Naturalizirani član slovenske reprezentance Josh Nebo je ob zmagi Olimpie Milano nad Virtusom (99:90) dosegel sedem točk.