Nora trojka! Ob zvoku sirene zadel prek celega igrišča. #video

V Atenah je Partizan odigral najboljšo četrtino sezone, Panathinaikos pa najslabšo. Beograjčani so namreč povedli z 31:13. A še preden se je oglasila sirena in oznanila konec prve četrtine, je 23-letni grški branilec Panagiotis Kalaitzakis zalučal žogo prek celega igrišča. In zadel trojko, kot jo vidimo zelo zelo redko. Atenčani so nato le zaigrali nekoliko bolje in ob polčasu zaostajajo z 41:54.

A full court SPECIAL!



Pao je pravo energijo v obrambi pokazal v tretji četrtini in se v petih minutah z delnim izidom 14:4 vrnil v igro za zmago (57:58). Preostanek tekme je bil izenačen, nervozen na obeh straneh, razgreta je bila tudi publika, ki je z metanjem predmetov na igrišče dvakrat prekinila tekmo. Partizan je na koncu le zadržal minimalno prednost in do svoje tretje zmage v sezoni prišel z izidom 91:89. Z 29 točkami je v beograjskih vrstah izstopal Kevin Punter, še pet njegovih soigralcev pa je imelo dvomesten točkovni izkupiček.

Nor rezultat pa v Baskiji, kjer je domača Vitoria že v prvi četrtini Maccabiju nasula 35 točk in nato v vsaki naslednji po 26 in več. Končni izid visokih 116:87. Ekipi sta zdaj s po štirimi zmagami in dvema remijema izenačeni tik pod vrhom evroligaške lestvice.