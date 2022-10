Najboljša tekma Tobeyja, napačen rezultat na tekmi Real - Virtus

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Klemen Prepelič je z Valencio prišel do druge zmage v sezoni.

Foto: Guliverimage

V petem krogu evrolige je Valencia s Klemnom Prepeličem gostila berlinsko Albo in prišla do druge zmage v sezoni (87:73). Slovenski reprezentant ni imel strelskega dne, saj je zgrešil vseh pet poskusov za tri, tekmo pa je končal pri treh točkah. Nenavadna napaka se je zgodila na tekmi Real Madrid - Virtus.

V petem krogu košarkarske evrolige je bil na sporedu veliki mestni derbi v Istanbulu. Fenerbahče, kjer naloge pomočnika trenerja opravlja bivši slovenski selektor Rado Trifunović, je kot gost premagal prvaka zadnjih dveh sezon evrolige Anadolu Efes z 88:79 in ostaja edini neporažen v osemnajstčlanskem tekmovanju. Pri Anadolu Efesu, ki je zdrsnil na negativen izkupiček 2-3, je MVP zadnjih dveh zaključnih turnirjev evrolige Vasilije Micić dosegel 19 točk, najboljša v zasedbi trenerja Dimitrisa Itudisa pa sta bila Scottie Wilbekin s 25 točkami in Marko Gudurić, ki jih je dosegel devetnajst.

V dvoboju ekip, ki sta bili po štirih krogih še brez zmage, je prvo dosegla Crvena zvezda. Bayern München je premagala z 78:72. Žan Mark Šiško tudi tokrat ni bil v postavi bavarske ekipe. Partizan, pri katerem Gregor Glas v evroligi še ni dobil priložnosti, je v četrtek s 87:76 premagal Žalgiris in bil tako kot Valencia uspešen drugič v sezoni.

Svojo najboljšo evropsko tekmo za Barcelono je odigral naturalizirani slovenski reprezentant Mike Tobey. Če je na prvih štirih igral v povprečju 14 minut na tekmo in imel povprečje 4,2 točke, je v petem krogu proti Milanu na parketu prebil 29 minut in bil s 13 točkami prvi strelec svoje ekipe. Za Barcelono je to tretja zmaga sezone.

Džanan Musa Foto: Guliver Image Dan po četrtkovi tekmi Real Madrid - Virtus je vodstvo tekmovanja spremenilo rezultat. Na semaforju je bilo 92:95, a pravzaprav je bil izid tekme 91.95. Sedem minut pred koncem tekme je Džanan Musa izgubil žogo, a je ekipa, ki beleži točke in ostalo statistiko (Unified Scorers Crew), namesto izgubljene žoge Musi zapisala zadet prosti met. Med tekmo sodniki očitno napake (točke preveč na računu Reala) niso opazili.