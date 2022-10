Tobey izgubil proti lani najslabšim, Prepelič proti letos najboljšim

Žalgiris je prvi polčas dobil za devet točk, a se je v tretji Barcelona vrnila in povedla za točko. V tesni končnici tekme je ključno trojko za zmago litovske ekipe 26 sekund do konca zadel Arnas Butkevicius. Pri Žalgirisu je bil z 18 točkami najbolj vroč Keenan Evans, pri Barceloni pa je bil z vsega 12 točkami prvi strelec Jan Vesely. Slovenski reprezentant Mike Tobey je v nekaj manj kot 12 minutah na parketu zadel edina dva svoja meta. Se pa v statistiko ni vpisal ne s podajo ne z asistenco.

Tobeyjev nekdanji klubski soigralec Klemen Prepelič je za Valencio tokrat igral slabih 19 minut in prav tako dal štiri točke (ena trojka iz treh poskusov in en prosti met). Imel je še dve podaji in dva skoka. Proti še neporaženemu Fenerbahčeju, kjer je eden od pomočnikov trenerja Rado Trifunović, so izgubili s 77:79. Valencia tako ostaja pri eni sami zmagi.

Partizan, pri katerem Gregor Glas v evroligi še ni dobil priložnosti, bo možnost za prvo zmago zmago iskal proti Virtusu iz Bologne. Pod vprašajem pa je še nastop Žana Marka Šiška, ki ima težave s poškodbo palca. Njegov Bayern se bo pomeril z milansko Olimpio.