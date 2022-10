Prepeliču v tretje le uspelo, pet točk in zmaga tudi za Tobeyja

Fenerbahče po treh tekmah ostaja neporažen, Partizan in Bayern München pa brez zmage. Barcelona je Bavarce premagala s 84:73. Žan Mark Šiško tudi tokrat ni bil v postavi Bayerna, medtem ko je imel Mike Tobey pri Barceloni stransko vlogo. Naturalizirani slovenski reprezentant je igral slabih 13 minut in dal pet točk. Gregor Glas je bil pri Partizanu sicer na klopi, a ni dobil priložnosti za igro.

Evroliga, 3. krog:

Torek, 18. oktober:

Žalgiris Kaunas : Virtus Bologna 68:65

Brazdeikis 14, Smits 13; Weems 15, Jaiteh in Mickey 9

Anadolu Efes : Valencia 91:92

Micić 22 (8 as.), Clyburn 18; Dubljević 20, Jones 15, 8 as, Prepelič 5, 1 sk., 1 as. (20 min)

Fenerbahče : Lyon-Villeurbanne 84:63

Edwards 19, Wilbekin 15; Fall 17, 9 sk., De Colo 10

Maccabi Tel Aviv : Monaco 78:70

Baldwin 21, 7 sk., Brown 13, 7 as.; Loyd 21, James 15



Bayern München : Barcelona 73:84

Rubit 19, Winston 11; Abrines, Laprovittola in Vesely po 14, Tobey 5, 1 sk., 1 as. (13 min)

Žan Mark Šiško (Bayern) ni bil v postavi.



Partizan : Olimpia Milano 75:80

Leday 23, Lessort 12, 10 sk.; Sheilds 25, Davies 15, Pangos 12

Gregor Glas (Partizan) je ostal na klopi.

Sreda, 19. oktober:

20.00 Alba Berlin - Panathinaikos

20.30 Baskonia Vitoria - Crvena zvezda

20.45 Real Madrid - Olympiacos



Lestvica:

1. Fenerbahče 3 tekme - 3 zmage

2. Olympiacos 2 - 2

3. Alba Berlin 2 - 2

4. Baskonia 2 - 2

5. Monaco 3 - 2

6. Barcelona 3 - 2

7. Maccabi Tel Aviv 3 - 2

8. Olimpia Milano 3 - 2

9. Real Madrid 2 - 1

10. Panathianikos 2 - 1

11. Anadolu Efes 3 - 1

12. Žalgiris 3 - 1

13. Valencia 3 - 1

14. Lyon-Villeurbanne 3 - 1

15. Virtus Bologna 3 - 1

16. Crvena zvezda 2 - 0

17. Partizan 3 - 0

18. Bayern München 3 - 0