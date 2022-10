Dve dni pred nogometnim el clasicom se je v sklopu evrolige igral košarkarski el clasico. Barcelona je prvo četrtino dobila s 24:15 in nato večji del tekme z Realom Madridom vodila z dvomestno prednostjo. Njihova najvišja je bila 17 točk. Štiri minute pred koncem so vodili s 74:62, nato pa so se prehitro sprostili. In skoraj zapravili zmago. Real je naredil delni izid 11:1 in imel met za zmago. Trojko pred zvokom sirene je vendarle zgrešil Sergio Llull. Slovenski reprezentant Mike Tobey je igral 27 minut in dal osem točk.

Gregor Glas je obsedel na klopi ob gostovanju svojega Partizana v Vitorii. Partizan je imel zmago že v žepu, a je v sklepnih sekundah rednega dela najprej zapravil možnost za štiri točke prednosti in za kazen v zadnji sekundi prejel trojko Marcusa Howarda za podaljšek. Odločal je tako podaljšek, ki ga je s 14:7 dobila Baskonia in beograjski klub premagala s 103:96. S 33 točkami je bil prvi strelec tekme Howard. Baskonia ima na vrhu lestvice tako kot še štirje klubi dve zmagi, Partizan pa na dnu dva poraza.

Drugi poraz je doživel tudi Klemen Prepelič. V tesni končnici tekme je bil Asvel boljši s 77:76. Valencia je zapravila napad za zmago ter dve sekundi pred koncem dobila koš. Slovenski reprezentant je igral 21 minut in ob metu iz igre 2:8 dal sedem točk.