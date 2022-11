Norišnica v Atenah, plastenka zadela člana Partizana #video

V četrtek je v 6. krogu evrolige nedvomno najbolj izstopal obračun Panathinaikosa in Partizana, ki so ga bo po burni končnici z 91:89 dobili gostje. Tekmo so v zadnjem delu zaradi izgredov navijačev prekinili za deset minut, trener Panathinaikosa in nekdanji prvi mož Crvene zvezde Dejan Radonjić pa je novinarsko konferenco po tekmi zapustil že po slabe pol minute.

V areni OAKA v Atenah je bilo v četrtek izjemno vroče. Partizan je na gostovanju pri grški ekipi v prvi četrtini vodil že z 31:13, a so gostitelji do konca ujeli priključek in navijači v nabito polni dvorani so bili priča infarktnemu zaključku. Izgredi in vroča kri so se začeli dobre tri minute pred koncem obračuna, ko je Kevin Punter zadel trojko za vodstvo Partizana z 88:78, navijači Panathinaikosa, ki so sedeli ob igrišču, pa so z jeznimi brcami na igrišče prevrnili reklamni pano, zatem pa se je norija le še stopnjevala.

Lazers are out, flying objects on the court as well in Oaka 😳 pic.twitter.com/0trjOBp9Gf — BasketNews (@BasketNews_com) November 3, 2022

Najbolj razgreti navijači Panathinaikosa in tisti, ki so sedeli za klopjo Partizana, so začeli na parket metati različne predmete, ena od plastenk je v roko zadela zdravnika ekipe iz Beograda Momo Jakovljevića. Navijači domače ekipe so neprestano uporabljali še laser in motili košarkarje Partizana. Eden od ključnih trenutkov tekme je bil tik pred trojko Punterja, ko sodniki ob poskusu zabijanja Dwayna Bacona ob zaostanku z 78:84 niso prisodili osebne napake Danteju Exumu.

Poskus zabijanja Bacona:

Klop Panathianikosa je močno protestirala, strateg zelenih Dejan Radonjić, ki je do pretekle sezone vodil velikega rivala Partizana Crveno zvezdo, je prejel tehnično napako, Partizan pa je izkoristil slabe živce gostiteljev. Kaj si misli o tekmi, je po koncu obračuna jasno pokazal Radonjić, ki je bil na novinarski konferenci prisoten le 24 sekund. "Nočem veliko govoriti o tej tekmi. Vse spoštujem, kot vedno. To je bila tekma, na kateri smo izgubili zaradi ene posesti. Pripravljeni bomo za naslednjo tekmo," je dejal Črnogorec, nato pa zapustil novinarsko konferenco.

Zaradi domnevnih sodniških napak je Panathinaikos po koncu tekme vložil tudi pritožbo. "Tisti, ki so gledali tekmo, lahko sklepajo po svoje. Ljudje so bili besni, to ste lahko videli. Moramo biti previdni, kaj govorimo," je po koncu dejal vodja službe PR pri grškem klubu Dimitris Kontos.

Partizan je zdaj po šestih tekmah pri treh zmagah, veliko več skrbi pa ima Panathinaikos, ki je v šestih poskusih zmagal le enkrat.