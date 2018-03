Ni Dončića, ni panike: Real na krilih njegove zamenjave odpihnil Grke

Evroliga, 25. krog

Košarkarji Reala so v derbiju 25. kroga evrolige gostili Panathinaikos in ga visoko premagali z 92:75. Madridčani niso mogli računati na poškodovanega Luko Dončića, kar pa se jim ni poznalo, saj je blestela njegova zamenjava. Francoz Fabien Causer je dosegel kar 26 točk in bil prvo ime srečanja (statistični indeks 29). Anadolu Efes Zorana Dragića je doma priznal premoč tudi Maccabiju iz Tel Aviva (81:94).