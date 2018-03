Nepričakovane težave Luke Dončića

Poškodba mečne mišice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madridski Real se pripravlja na dvoboj z grškim klubskim velikanom Panathinaikosom, ki prinaša velik vložek. Oba kluba sta po 24 krogih zbrala po 14 zmag in deset porazov. Razvrščena sta od petega do sedmega mesta, do konca rednega skupinskega dela pa sta le še dva kroga. Gostitelji bodo računali na prednost domačega igrišča, vprašljiv pa je nastop najboljšega igralca.

Luka Dončić, ki je konec februarja dopolnil 19 let, si je na torkovem treningu poškodoval mečno mišico. Po poročanju španskega športnega dnevnika AS bi lahko zaradi tega ostal brez nastopa na četrtkovi tekmi. Več bo razkril podroben pregled. "Dončić ima težavo z mišico. Danes ni treniral z nami," je v sredo povedal trener Reala Pablo Laso.

Najboljši igralec evrolige

Dončić je v sezoni 2017/18 najbolje ocenjen posameznik v košarkarski evroligi. Njegov indeks uspešnosti znaša 23,13. Najbližji zasledovalec, francoski reprezentant Nando De Colo (CSKA Moskva), se lahko pohvali z 20,58, vsi preostali udeleženci tekmovanja pa imajo manjšega od 20. Ljubljančan je eden izmed osrednjih kandidatov za vlogo št. 1 na letošnjem naboru lige NBA.

V povprečju v evroligi na tekmo dosega 17 točk. Tako Real kot Panathinaikos sta v zadnjem času v slabši formi, saj sta na zadnjih štirih dvobojih zmagala le enkrat. Foto: Guliver/Getty Images

V evroligi povprečno na tekmo dosega 17 točk, hkrati pa prispeva pet skokov in 4,5 asistence. Je drugi najboljši strelec tekmovanja. Zaostaja le za Rusom Aleksejem Švedom (Himki). Na seznamu najboljših podajalcev je 11., isto mesto zaseda na lestvici košarkarjev, ki so največkrat ukradli žogo. Visoko je tudi med skakalci, kjer zaseda 24. mesto v najmočnejšem evropskem tekmovanju.

Odsotnost najboljšega igralca evrolige bi bil velik udarec za Real, ki se želi maščevati Panathinaikosu za boleč poraz v Atenah. Ko je jeseni gostoval v Grčiji, je izgubil z 80:82. Na srečanju je zapravil 16 točk prednosti, Dončić pa je bil z 19 točkami prepričljivo najboljši strelec gostov.