Luka Dončić od danes z novo številko

Pred natanko enim letom je bila vsa košarkarska javnost v pričakovanju tega, da bo mladi slovenski košarkarski čarodej Luka Dončić dopolnil 18 let in postal polnoleten. Po tem osebnem mejniku se je zanj ogromno spremenilo. List s številko 18 je s številnimi dosežki povsem popisal. Danes je član Real Madrida zamenjal številko. Šteje 19 pomladi in tudi v tem letu so pred njim novi mejniki, ki bodo za vselej ostali v njegovem spominu.

Luka Dončić vse od prihoda v Real Madrid pri 13 letih pleni veliko pozornosti. Blestel je v mlajših selekcijah, bil vselej osrednja violina, zbiral lovorike in kazal izjemne predstave, zato je kmalu prestopil od mladincev k članom.

Glavni trener slovitega Real Madrida Pablo Laso mu je zaupal že pri vsega 16 letih, dveh mesecih in dveh dneh. Že na prvi tekmi je navdušil občinstvo, potem ko je zadel trojko. Luka si je nato iz tedna v teden in meseca v mesec zagotavljal vse boljše izhodišče v ekipi.

Lansko leto je bilo zanj posebno. 28. februarja je dopolnil 18 let, opravil vozniški izpit in tako postavil tudi mejnike v osebnem življenju. V španskem prostoru je osvojil španski pokal, postal najboljši mladi košarkar v španskem prvenstvu, povrhu vsega pa v elitni evroligi dobil priznanje za najobetavnejšega košarkarja.

Kako je Luka iz leta v leto napredoval v španskem prvenstvu (liga ACB) in evroligi

Foto: Infografika: Marjan Žlogar

Po zlatem EuroBasketu so se mu odprla nova vrata

S slovensko reprezentanco je pri 18 letih osvojil naslov evropskega prvaka. Foto: Vid Ponikvar Posebno zgodbo je spisal poleti v Helsinkih in Istanbulu. Vsi v Sloveniji smo pričakovali, da bo zgodovinsko nastopil v dresu slovenske izbrane vrste. Če se je na uvodnih tekmah EuroBasketa še malce lovil, je kmalu začel kazati vrhunske predstave, ki so ga uvrstile v idealno peterko prvenstvo. Povrhu vsega je osvojil zlato medaljo in imel z Goranom Dragićem najboljšega mogočega mentorja. Na žlahtno kovino je Slovenija čakala vse od osamosvojitve, Luka pa jo je osvojil že ob prvem podvigu.

Vsi ti dosežki so vplivali na to, da ga je Društvo športnih novinarjev Slovenije izbralo za najobetavnejšo osebo leta 2017, poleg tega pa je bil tretji v vsesplošni konkurenci. Zaostal je le za Dragićem in kolesarjem Primožem Rogličem.

Dokumentarec o Luki Dončiću

Ko je poleti odjeknila novica, da si je prvi zvezdnik Real Madrida Sergio Llull poškodoval koleno in bo lep čas odsoten s parketa, so se Dončiću vrata še bolj odprla tudi pri Realu. Priložnost, da se izoblikuje v nosilca, je pograbil z obema rokama.

Skupaj z Goranom Dragićem sta bila uvrščena v idealno peterko EuroBasketa. Foto: Vid Ponikvar

Postal je prvi mož evrolige, ki velja za drugo najmočnejše tekmovanje na svetu. In to pri vsega 18 letih. Strelsko je bil najbolj razpoložen proti velikemu Olympiacosu in svojemu idolu Vassilisu Spanoulisu. Natresel mu je kar 33 točk. Osebni rekord je postavil proti ekipi Olimpia Milano. 27 točkam je dodal osem skokov in pet asistenc, nad njim pa je bilo storjenih deset prekrškov. Vse skupaj je zadostovalo za statistični indeks 41. Trojnemu dvojčku je bil najbližje proti aktualnemu prvaku Fenerbahčeju, ko se je lahko pohvalil z 20 točkami, desetimi asistencami in osmimi skoki. Le dva skoka sta mu torej manjkala do velikega podviga.

Lukova košarkarska poezija

Popisal bo tudi list s številko 19

Vsa Evropa govori o njem, njegovih predstavah in hudomušnih potezah ter se mu klanja. Zelo zanimiv je tudi čez lužo v ligi NBA. Lukove delnice na naboru za najmočnejšo ligo na svetu kotirajo zelo visoko. Trenutno celo najvišje. Dejstvo je, da bi imel številko 1, če bi bil Američan, že zagotovljeno, tako pa bo moral počakati do 21. junija, ko bo v New Yorku potekal nabor za ligo NBA.

Strokovnjaki v ZDA poudarjajo, da mu v študentski ligi ni enakega. Luka namreč nastopa na bistveno višji ravni kot njegovi vrstniki na drugi strani Atlantika. Prav tako je pri osemnajstih letih osvojil zlato medaljo na EuroBasketu. A marčevska norost, kot Američani pravijo zaključku študentske košarkarske lige NCAA, je pred vrati. In ob tej se delnice mladim Američanom občutno dvignejo, saj se o njih ogromno govori in piše.

Liga NBA mu na široko odpira vrata. Foto: Getty Images Lukov list s številko 18 je tako povsem popisan. Obrnil ga je. Tudi pri številki 19 bo imel kaj napisati. Pred odhodom v Ameriko bi rad osvojil evroligo, prav tako špansko prvenstvo, ob tem pa bi rad igral pomembnejšo vlogo. Poseben datum bo torej 21. junij, ko bodo klubi v ligi NBA zbirali mlade košarkarje. Že zdaj je jasno, da bo podrl slovenski rekord Boštjana Nachbarja. Tega so leta 2002 Houston Rockets izbrali 15. po vrsti. Če bo povsem na vrhu, bo po Italijanu Andrei Bargnaniju drugi Evropejec, ki si bo izboril najboljše izhodišče.

Pred njim so že mlajši igrali v NBA, tudi LeBron James, Antetokounmpo ...

Ob takšnem scenariju bo prvo leto pogodbe prejel 5,5 milijona, drugo leto 6,5 milijona in tretjo leto 6,8 milijona neobdavčenih evrov. Tudi če bo izbran tretji, si bo prvo leto prislužil 4,5 milijona, drugo leto 5,2 milijona in tretje leto 5,5 milijona evrov.

Kdo bo izbral Luko na naboru za ligo NBA? Foto: Sportida

Real ga bo zato težko zadržal v svojem gnezdu. Luka je namreč dokazal, da je sposoben igrati na najvišji ravni. V ligi NBA so mnogi zaigrali še mlajši od njega. LeBron James pri 18 letih in 303 dneh, grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo je bil 15 dni starejši, od hrvaških košarkarjev pa Dragan Bender, ki je v ligo NBA vstopil tri tedne pred dopolnjenim 19. letom.