Drama v Atenah osrečila Prepeličeve

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za konec 24. kroga evrolige je Valencia Klemna Prepeliča gostovala pri Panathinaikosu in po izenačeni končnici zmagala z 92:9. Odločilni koš oziroma trojko je v zadnji sekundi zadel Chris Jones, ki je tokrat zbral 24 točk. Slovenski legionar je ob zmagi igral slabih 15 minut in vpisal dve točki iz prostih metov (trojke 0:2), tri asistence in dva skoka. Monaco je premagal Lyon, Žalgiris pa Baskonio.