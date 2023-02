Nesrečen poraz razpoloženega Prepeliča, Barcelona slavila po tesni končnici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Košarkarji Barcelone, pri katerih Mike Tobey ni stopil na parket, so proti Bayernu prišli še do 15. zmage v tej sezoni, potem ko so v tesni končnici ugnali Bayern. Ta je dobro minuto pred koncem po zadetih prostih metih Ognjena Jaramaza, ki je pred tem zadel še trojko, izenačil na 70:70, koš za zmago Barcelone pa je 21 sekund pred koncem dosegel Cory Higgins. Jaramaz je v zadnji sekundi iz zelo zahtevnega položaja še poskusil s težkim metom za tri, a je bil nenatančen.

Pri Kataloncih je bil z 12 točkami najučinkovitejši Nikola Mirotić, pri Bayernu, ki še naprej ne računa na Žana Marka Šiška, pa je Nick Weiler-Babb dosegel 15 točk.

Cory Higgins je dosegel odločujoči koš za zmago Barcelone. Foto: Guliverimage

Vroče tudi v Valencii, Prepelič drugi strelec svoje ekipe

Zelo vroče je bilo tudi na obračunu Valencie in Maccabija iz Tel Aviva, ki je na koncu slavil s 94:93. Jarder Harper, ki je bil z 20 točkami prvi strelec tekme, je imel deset sekund pred koncem na voljo dva prosta meta, s katerim bi izid lahko poravnal na 94:94, a je bil natančen le enkrat. Tri sekunde pred koncem je nato s trojko zmago Valencii skušal zagotoviti Chris Jones, a je bil neuspešen. Klemen Prepelič je za Valencio na parketu preživel dobrih 21 minut, s 15 točkami (1/2 za 2, 3/5 za 3, 4/4 prosti meti) pa je bil drugi strelec svoje ekipe. K svojemu dosežku je dodal še en skok, štiri asistence in eno ukradeno žogo. Pri Maccabiju je Wade Baldwin IV dosegel 19 točk.

V petek bo vodilni Olympiacos gostil aktualnega prvaka Anadolu Efes, Real Madrid pa čaka gostovanje pri Monacu.

Evroliga, 23. krog:

Četrtek, 2. februar:

Petek, 3. februar:

Lestvica: