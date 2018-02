Vrhunski Dončić z novim norim košem na koncu praznih rok #video

Evroliga, 22. krog

V izredno napetem derbiju 22. kroga košarkarske evrolige v Madridu je Olympiacos tudi z nekaj sreče na konci s 80:79 premagal Real. Luka Dončić je spet čaral in letel po igrišču, a na koncu tudi njegovih 27 točk ni bilo dovolj zmago proti Pirejčanom, ki so Madridčane po podaljšku strli že v začetku lanskega decembra.

Zoran Dragić je gostoval v dvorani, kjer si je pred leti služil košarkarski kruh, in izgubil. Foto: Vid Ponikvar

Slovenski reprezentant je najboljši obrambi lige že decembra nasul 33 točk, tokrat pa se ustavil pri šestih točkah manj. Žal imata oba izjemna izkupička skupni imenovalec. Obe tekmi je Dončić zapustil sklonjene glave. Slovenski čudežni deček je ob metu iz igre 8/14 dosegel 27 točk in bil z indeksom 33 tudi najboljši posameznik tekme.

Grki so nad njim naredili kar 13 osebnih napak in če na kaj, lahko pri predstavi Luke s prstom pokažemo na njegove proste mete. Zgrešil od 15 poskusov jih je zgrešil pet, Real skupaj deset, kar je na koncu tudi odločilo zmagovalca. Španci so imeli na koncu celo napad za zmago, a se je ravno naš košarkar nesrečno zapletel, čas pa se je iztekel.

Pirejčani so po novi zmagi spet drugi, Real z razmerjem zmag in porazov 13-9 ostaja peti.

Neverjetno, kaj mu je spet uspelo

Omenimo še njegovo potezo s prvega polčasa, ki sicer ni veljala za točki, je pa vseeno bila tako izjemna, da se je v trenutku razširila po svetovnem spletu. Dončić je po sodnikovem žvižgu nadaljeval s prodorom in s polaganjem/metom za tablo zadel neverjeten koš.

Poteza Dončića, ki se je kot blisk razširila po spletu:

No era válido, pero el canastón que acaba de anotar Doncic es para verlo repetido mil veces seguidas... pic.twitter.com/ZCv1ultLED — Carlos Fernandez (@cfmairlot) February 9, 2018

Učinek Luke Dončića po četrtinah: Po 1. četrtini: 6 točk (met za dve: 2/2, met za tri: 0/2, prosti meti: 2/2), 1 skok, 1 podaja; statistični indeks: 9; igral je 9:22 Po 2. četrtini: 10 točk (met za dve: 4/4, met za tri: 0/3, prosti meti: 2/2), 1 skok, 1 podaja, 1 ukradena žoga, 1 izgubljena žoga; statistični indeks: 11; igral je 14:17 Po 3. četrtini : 21 točk (met za dve: 7/8, met za tri: 1/6, prosti meti: 4/5), 1 skok, 3 podaje, 1 ukradena žoga, 1 izgubljena žoga; statistični indeks: 22; igral je 23:49 Po 4. četrtini : 27 točk (met za dve: 7/8, met za tri: 1/6, prosti meti: 10/15), 2 skoka, 3 podaje, 1 ukradena žoga, 1 izgubljena žoga, 1 blokada; statistični indeks: 33; igral je 33:49

Omić zmagal, Nikolić, Udrih in Dragić na kolenih

Aleksej Nikolić je za Bamberg igral praktično celoten drugi polčas in prispeval sedem točk. Foto: Vid Ponikvar Na prvi petkovi tekmi je Fenerbahče s 77:69 premagal Bamberg Alekseja Nikolića, ki je v slabih 20 minutah dosegel sedem točk, dodal pa še tri skoke in podaje.

Stotice in nove zmage se je s Crveno zvezdo veselil tudi Alen Omić. Slovenski center je v 20 minutah dosegel 11 točk, zanimivo pa je, da ni zbral niti enega skoka. Je pa enkrat podal za koš in pri metu iz igre zgrešil le en met.

Manj uspešen je bil Beno Udrih z Žalgirisom, ki je moral pred domačimi gledalci stisniti desnico Himkiju. Slovenski branilec za Litovce ni igral niti sekunde.

Zoran Dragić je že četrtek z Anadolu Efesom visoko izgubil pri svojem nekdanjem delodajalcu Unicaji Malagi. Slovenski reprezentant je bil drugi najboljši strelec svojega moštva.

Evroliga, 22. krog: Petek:

Fenerbahče : Brose Baskets 77:69

Vesely 26, Gudurić 10; Musli 18, Hackett 11, Nikolić 7 (met za dve 2/3, met za tri 0/2, prosti meti 3/4), 3 skoki, 3 podaje v 19:54



Crvena zvezda : EA7 Olimpia Milano 100:89

Janković in Lessort 15, Omić 11 (met za dve 4/5, prosti meti 3/6), 1 podaja v 19:55; Kuzminskas 17, Goudelock 15



Žalgiris Kaunas : Himki 74:84

Divies 15, Pangos in Toupane 13, Udrih ni stopil na parket; Šved in Gill 20, Honeycutt 17



Real Madrid : Olympiacos 79:80

Dončić 27, Thompkins 20, Randolph 4; Printezis 21, Wiltjer 12, Strelnieks 11 Četrtek:

Maccabi Tel Aviv : Barcelona 94:82

Jackson 18, Cole 14; Heurtel 18, Hanga 17



Panathinaikos : Saski Baskonia 80:76

Gist in Gabriel 15; Beaubois in Shengelia 15



Valencia : CSKA Moskva 103:99

Green 19, Dubljević 18; De Colo 30, Clyburn 27



Unicaja : Anadolu Efes 81:68

Waczynski 20, Milosavljević 12; McCollum 16, Dragić 12 (met za dve 3/7, met za tri 1/5, prosti meti 3/3), 2 skoka, 3 asistence in 3 ukradene žoge v slabih 36 minutah.