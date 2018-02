Dončić in Dragić blestela, Efes zmagal, Real pa pokleknil v Moskvi

Foto: Sportida

Luka Dončić si je sicer pred dnevi na treningu zvil gleženj, zato ga trener Pablo Laso v začetno peterko danes ni uvrstil. V prvi četrtini je odigral pet minut in ni dosegel točke, v drugi pa se je naš reprezentant zbudil, zbral šest točk, a CSKA je v prvem delu igre popolnoma prevladoval. Najvišja prednost Moskovčanov je znašala 26 točk.

V drugem polčasu so Madridčani tudi po zaslugi tedaj že vročega Dončića in tudi prebujenega povratnika po poškodbi, naturaliziranega slovenskega reprezentanta Anthonyja Randolpha, začeli topiti zaostanek.

A flash of inspiration 💥@waltertavares22 blocks on one end @luka7doncic finishes on the other!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/zeIXdRLGN6