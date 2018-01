Crveni zvezdi kazen zaradi navijaške "vojne" proti Omiću

Vodstvo evrolige je zaradi nestrpnega transparenta in žaljivih vzklikov, namenjenih Alenu Omiću, na tekmi proti Olympiacosu v Beogradu sprožilo disciplinski postopek proti Crveni zvezdi.

Foto: Sportida

Občasni slovenski reprezentant Alen Omić je zaradi svojega svojega bošnjaškega rodu že vse od selitve v beograjsko Crveno zvezdo tarča dela navijačev. "Vojno" so klubu napovedali že prek socialnih omrežij, na petkovi evroligaški tekmi proti Olympiacosu je bil Omić deležen žvižgov, psovk in transparentov. Prvi je bil namenjen klubu, na njem pa je pisalo, da je v klubu igralec, ki tam ne bi smel biti. Na drugem pa je pisalo, da v njihovo družbo ne spadajo Bošnjaki, Hrvati in Albanci.

Nestrpnost ni obšla vodstva evrolige. To je že sprožilo postopek proti klubu, ki si lahko obeta vsaj denarno kazen. "Evroligaška košarka se trudi biti primer vključevanja, v katerem različne kulture, rase in religije delijo skupno strast," so ob tem v sporočilu za javnost zapisali pri evroligi.

Crveno zvezdo sicer ta teden čaka gostovanje v Vitorii, naslednji gost dvorane Aleksandra Petrovića oziroma legendarnega Pionirja pa bo 9. februarja, torej na dan odprtja zimskih olimpijskih iger, Milano.

Foto: Sportida