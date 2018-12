Realu uspel čudežni preobrat, Prepeliča ni bilo med izbranci Lasa

Po reprezentančni akciji je bil na sporedu 11. krog košarkarske Evrolige. V petek je Real Madrid gostoval pri Efesu in po preobratu in odlični zadnji četrtini (24:8) slavil s končnih 84:82. Anthony Randolph je dosegel šest točk, Klemna Prepeliča ni bilo med dvanajsterico, ki je igrala v Turčiji. Prepelič je v zadnjem času deležen precejšnih kritik, saj v Madridu niso zadovoljni z njegovimi predstavami. Trener Pablo Laso želi, da opravlja tudi naloge organizatorja igre, pri čemer pa se slovenski reprezentant zaenkrat ne znajde najbolje.

V četrtek je Alen Omić z Budućnostjo v Podgorici gostil Barcelono Jake Blažiča in se veselil zmage. Budućnost je po tem, ko je pred dvema krogoma zadala prvi poraz ruskemu velikanu privi in do zdaj edini poraz v Evroligi, vzela še en slaven skalp. Doma je premagala Barcelono. Šest točk je prispeval Omić (met iz igre 3/3, 4 skoki in 2 prekrška v 16 minutah igre), na drugi strani pa je Blažič ostal pri ničli (v slabih dveh minutah igre ni metal na koš, naredil pa je eno osebno napako).