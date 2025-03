Cedevita Olimpija v boj za polfinale

Cedevita Olimpija je v ponedeljek odpotovala v Istanbul, kjer jo v torek ob 20.00 po lokalnem oz. ob 18.00 po slovenskem času čaka četrtfinalni obračun z Bahčešehirjem, ki je v rednem delu sezone zasedel prvo mesto v skupini A, s tem pa si je zagotovil prednost domačega igrišča v tem enkratnem izločilnem dvoboju.

Cedevita Olimpija se je v četrtfinale uvrstila z odličnim nastopom v osmini finala, kjer je v Stožicah premagala Bešiktaš z rezultatom 96:86. Zmaji so v rednem delu sezone dosegli deset zmag in osem porazov ter zasedli četrto mesto v skupini B. Zdaj jih v Istanbulu čaka zahteven izziv, saj je Bahčešehir v tej sezoni dokazal svojo moč s 14 zmagami v 18 krogih rednega dela. Tekmec iz Turčije tako v osmini finala evropskega pokala ni zaigral in bo v četrtfinale vstopil bolj svež kot zmaji, ki so na parket nazadnje stopili v nedeljo, ko so v Stožicah gostili Crveno zvezdo.

Ljubljančani bodo v četrtfinalu zaigrali prvič po letu 2022. Nazadnje se je njihova pot v končnici evropskega pokala v četrtfinalu tudi zaključila, saj je bila v Stožicah od njih boljša Bursaspor. V primeru uvrstitve v polfinale Cedevito Olimpijo čaka obračun z boljšim iz para Hapoel Jerusalema in Gran Canarie. Polfinalna para bosta igrala na dve zmagi.

EuroCup, četrtfinale:

Torek, 11. marec:

Sreda, 12. marec: