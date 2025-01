V izredno izenačeni skupini B je Valencia edina ekipa, ki si je že zagotovila mesto v končnici. Trenutno je španski kolektiv na vrhu lestvice s 14 zmagami in le dvema porazoma. Na drugem mestu ji sledi Cedevita Olimpija, ki je trenutno pri izkupičku desetih zmag in šestih porazov. Na mestih od tretjega do sedmega so ekipe izenačene po številu zmag, JL Bourg, Hapoel Jeruzalem, Cluj, Turk Telekom in Umana Reyer so jih zbrali po devet.

Pred zasedbo Cedevite Olimpije je tako tekma sezone v rednem delu. Na zadnji domači preizkušnji v skupinskem delu tekmovanja bodo ljubljanski zmaji igrali proti enim od glavnih favoritov za osvojitev naslova prvaka evropskega pokala, slovenski prvaki pa si bodo dva kroga pred koncem prvega dela skušali zagotoviti mesto v končnici tekmovanja. "Imamo en dan za pripravo na tekmo z Valencio. Mi pred tekmo nimamo velikega pritiska, lahko se dokažemo, a bo zelo težko. V tej sezoni je Valencia skozi igre v Evropskem pokalu in španskem državnem prvenstvu dokazala, da gre za ekipo na ravni evroligaških moštev. Igra hitro, agresivno, obenem ima dober met za tri točke in kvaliteten skok v napadu. Na prvi tekmi v Valencii smo bili konkurenčni za zmago dve četrtini, nato pa so nas nadigrali. Valencia čaka napake svojih tekmecev in jih hitro kaznuje. Časa za pripravo je malo, ne smemo se preveč obremenjevati s tekmeci, gledati moramo nase. Videli bomo, na kakšen način se bomo znašli proti tako kvalitetni ekipi. Na parket moramo stopiti pripravljeni na čvrsto, moško igro, dati vse od sebe, in če se bo ponudila priložnost za zmago, jo bomo skušali izkoristiti," je pred torkovo tekmo za klubsko spletno stran povedal glavni trener Zvezdan Mitrović.

V končnico napreduje najboljših 12 ekip skupinskega dela tekmovanja, po šest iz vsake skupine. Najboljša štiri moštva, torej po dve iz vsake skupine, si zagotovijo nastop neposredno v četrtfinalu tekmovanja. "Vemo, kaj prinaša morebitna zmaga na torkovi tekmi z Valencio. Nasproti nam stoji najverjetneje najmočnejša ekipa EuroCupa, ki od vseh moštev, ki nastopajo v tekmovanju, kaže najboljše igre. Naše tekmece krasi hitra igra, vsako tekmo imajo veliko posesti žoge in dosegajo veliko število točk. Naša naloga bo, da upočasnimo igro in da ne igramo divje, in če nam to uspe ter vzpostavimo svoj ritem, jih lahko presenetimo," je pred torkovo tekmo v stoženski dvorani povedal kapetan Jaka Blažič.

Na prvem medsebojnem obračunu v sezoni je po izenačenem prvem polčasu v drugem Valencia pokazala vso svojo moč. Tretji del igre so Španci v La Fonteti dobili z 21 točkami razlike, tekmo pa so zmagali s končnim rezultatom 109:80.

