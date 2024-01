Ena zadnjih priložnosti za Cedevito Olimpijo

Košarkarji Cedevite Olimpije bodo imeli danes eno zadnjih priložnosti, da v letošnji evropski sezoni prekinejo negativni niz 15 porazov, skupno pa so košarkarji ljubljanskega kluba neuspešni že na zadnjih 20 evropskih tekmah. Od njihove zadnje zmage v EuroCupu je minilo že zares dolgo, saj bo 1. februarja, če zmajem v naslednjih dveh srečanjih ne bo uspelo zmagati, minilo že leto dni od zadnjega evropskega uspeha.

Cedevita Olimpija je brez zmage prikovana na dno skupine, na lestvici skupine A pa je Hamburg mesto pred ljubljansko zasedbo s trenutno dvema zmagama. Eno so dosegli nad Cedevito Olimpijo in eno nad London Lions. V Hamburg so se slovenski prvaki odpravili brez Jake Klobučarja, ki si je na sobotni tekmi z Igokeo nesrečno zlomil prst na desni roki. Klobučarja prvi kontrolni pregled z rentgenom čaka v začetku februarja, drugi pa približno deset dni kasneje, so sporočili iz kluba. "Predvsem želimo zmanjšati trend nihanj, ko po dobri odigramo slabšo tekmo. Tudi znotraj dvobojev moramo biti bolj stalni in se izogibati oziroma povsem zmanjšati obdobja, ko nam ne gre. Nismo brez možnosti, da prikažemo dobro igro, in skušamo presenetiti v Nemčiji," je pred dvobojem s Hamburgom povedal glavni trener Cedevite Olimpije Zoran Martić.

Bo Zoranu Martiću in njegovim varovancem vendarle uspelo? Foto: www.alesfevzer.com

Cedevita Olimpija in Hamburg sta se v tej sezoni pomerila 15. novembra v Stožicah, takrat je tesno zmago z rezultatom 86:83 slavil kolektiv iz Hamburga. Potem ko so zmaji dobili prvo četrtino (22:19), so pobudo na parketu prevzeli gostje, povedli tudi z 28 točkami razlike, a ljubljanska zasedba se je uspela vrniti v igro za zmago, vendar ji na koncu ni uspelo.

